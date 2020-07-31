Зеленский: Украина будет настаивать на выдаче задержанных в Беларуси боевиков ЧВК Вагнера 12 31.07.2020, 9:33

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В настоящее время проводятся консультации с белорусской стороной.

Украина будет настаивать на экстрадиции задержанных в Беларуси боевиков частной военной компании Вагнера, заявил вечером 30 июля Офис президента Украины Владимира Зеленского.

«Украинская сторона обратится к Республике Беларусь с ходатайством об экстрадиции боевиков российской частной военной компании Вагнера, которых подозревают в военных преступлениях на территории Донбасса, с соблюдением всех предусмотренных процедур», — говорится в сообщении.

Украина «будет настаивать на экстрадиции всех лиц, причастных к военным преступлениям на временно оккупированной территории и в отношении которых Служба безопасности Украины собрала достаточно доказательств».

«Все мировое сообщество крайне негативно относится к преступлениям против мира и безопасности человечества, поэтому действия указанных лиц должны быть тщательно и должным образом расследованы, а виновные — наказаны», — подчеркивает Офис президента Украины.

В настоящее время проводятся консультации с белорусской стороной.

Ранее за экстрадицию задержанных высказалась СБУ, а украинский МИД заявил, что в ведомстве «внимательно следят» за ситуацией вокруг задержания белорусскими правоохранителями нескольких десятков российских боевиков.