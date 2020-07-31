закрыть
31 июля 2020, пятница, 12:03
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Зеленский: Украина будет настаивать на выдаче задержанных в Беларуси боевиков ЧВК Вагнера

12
  • 31.07.2020, 9:33
  • 5,082
Зеленский: Украина будет настаивать на выдаче задержанных в Беларуси боевиков ЧВК Вагнера

В настоящее время проводятся консультации с белорусской стороной.

Украина будет настаивать на экстрадиции задержанных в Беларуси боевиков частной военной компании Вагнера, заявил вечером 30 июля Офис президента Украины Владимира Зеленского.

«Украинская сторона обратится к Республике Беларусь с ходатайством об экстрадиции боевиков российской частной военной компании Вагнера, которых подозревают в военных преступлениях на территории Донбасса, с соблюдением всех предусмотренных процедур», — говорится в сообщении.

Украина «будет настаивать на экстрадиции всех лиц, причастных к военным преступлениям на временно оккупированной территории и в отношении которых Служба безопасности Украины собрала достаточно доказательств».

«Все мировое сообщество крайне негативно относится к преступлениям против мира и безопасности человечества, поэтому действия указанных лиц должны быть тщательно и должным образом расследованы, а виновные — наказаны», — подчеркивает Офис президента Украины.

В настоящее время проводятся консультации с белорусской стороной.

Ранее за экстрадицию задержанных высказалась СБУ, а украинский МИД заявил, что в ведомстве «внимательно следят» за ситуацией вокруг задержания белорусскими правоохранителями нескольких десятков российских боевиков.


популярное за неделю

Мнение

Для кого Лукашенко устроил спектакль с ЧВК под Минском?
Для кого Лукашенко устроил спектакль с ЧВК под Минском? Ирина Халип
Группа «Альфа» должна немедленно арестовать Лукашенко
Группа «Альфа» должна немедленно арестовать Лукашенко Дмитрий Бондаренко
План победы
План победы Андрей Санников
Беларусь выбирает Плошчу
Беларусь выбирает Плошчу Владимир Халип