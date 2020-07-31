Миллионы белорусов выйдут на улицы 12 Алексей Мельников

31.07.2020, 9:51

8,352

Алексей Мельников

Осталось последнее усилие.

Десятки тысяч людей в Минске на митинге Тихановской – это начало конца Лукашенко.

Он проиграет 9 августа, фальсификации ему не помогут. Беларусь за Тихановскую, против спятившего сипатого фюрера.

Сотни тысяч людей выйдут на улицы Беларуси, когда Лукашенко постарается украсть победу. Он ничего не сможет сделать, ему изменят подчиненные, - они не будут бить миллионную толпу, стрелять в нее, он уйдет. Дальше будет следствие и суд. Лукашенко заплатит за все, что натворил.

Все имеет свой предел.

Когда Лукашенко арестовал Тихановского и Бабарико, стало понятно, что он боится. Когда Лукашенко начал хватать людей, - в этом не было новости. Но когда он устроил провокацию с путинскими наемниками, то стало понятно – он на грани безумия. Ответом на это стали десятки тысяч людей в Минске на митинге Тихановской

Стало понятно, что спятивший Лукашенко слаб – он ищет навсегда потерянной народной поддержки. Он в панике. Ничего, кроме колеблющейся полиции и спецслужб, у него нет. Но и им он не верит. И они перестают верить в него. Потому что у него нет будущего. Пора переходить на сторону народа.

В Беларуси революционная ситуация. Страна накануне больших и скорых перемен.

Тихановская идет к победе.

Вся Беларусь должна выйти на улицы – миллионы ее граждан. Как это было в Армении.

Отныне нет противостояния Лукашенко – оппозиция. Есть другое – Лукашенко против Беларуси. Он проиграет. Он уйдет. Его конец близок. Осталось последнее усилие. Всего десять дней. Поверь в себя, Беларусь.

Алексей Мельников, t.me