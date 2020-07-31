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У президента Бразилии после COVID-19 обнаружили грибок в легких

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  • 31.07.2020, 10:06
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У президента Бразилии после COVID-19 обнаружили грибок в легких
Жаир Болсонару
Фото: Reuters

Политик отрицал опасность инфекции и отказывался вводить связанные с ней ограничения.

Президент Бразилии Жаир Болсонару, который в начале июля обнаружил у себя симтомы коронавирусной инфекции, а потом вылечился от нее, сообщил, что после перенесенного COVID-19 в его легких обнаружили грибок, передает dw.com.

По словам Болсонару, накануне обследования у него появился симптом повышенной усталости. Он сдал все необходимые анализы, и теперь принимает антибиотики.

До подтверждения диагноза COVID-19 президент Бразилии сообщал, что наблюдает у себя симптомы коронавирусной инфекции: высокую температуру и слабость. Тогда рентген показал, что легкие Болсонару не поражены.

Напомним, что временный президент Боливии Аньес также переболела COVID. В Боливии вирус выявили у 42,9 тыс. человек, при этом скончались от COVID-19 1,5 тыс. человек. Всего в мире коронавирусом заразились более 12 млн человек.


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