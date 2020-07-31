«Весь Минск был с вами» 3 31.07.2020, 10:23

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Фото: ТАСС

Белоруска подарила Светлане Тихановской картину.

«Поехали на митинг. И счастливы. Наша молодежь - лучшая в мире! Спасибо вам, ребята!» - пишет читательница телеграм-канала «Баста!»:

- Долго решали вчера, брать ли детей на митинг, - пишет жительница Минска. - Сказала им попросить у папы разрешение, я сама была против. Он тоже посчитал, что детям пока не надо.

Но они меня все-таки убедили моими же аргументами: если каждый будет бояться, то как быть Светлане. Мол, сама говорила про характер и жизненную позицию, которую должен и ребенок иметь.

Поехали.

И счастливы.

Наша молодежь - лучшая в мире! Спасибо вам, ребята! Мы - вместе!

И я, наконец, передала Светлане и Сергею Тихановским письмо и свою картину «Обычный июньский день в родном городе», на обороте которой 18 июня написано: «Когда вы были в тюрьме, мы были под ее стенами, весь Минск был с вами».

Огромное спасибо милиции и ГАИ - они вчера были очень культурными и милыми - такими, какими и должны быть. А это было непросто - около 63000 человек в парке. Не в центре Минска, заметьте!

Соберет столько «действующий» без чиновников и автобусов с подсадными, без позорного нашего БРСМа? Никогда!

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