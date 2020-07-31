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В Варшаве назвали сквер в честь генерала армии УНР

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  • 31.07.2020, 10:31
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В Варшаве назвали сквер в честь генерала армии УНР
иллюстрационное фото

Он является символом героической борьбы против большевистской агрессии в 1920 году.

Власти Варшавы приняли решение назвать сквер в одном из районов города в честь генерала Украинской Народной Республики Марка Безручко.

Как сообщает "Европейская правда", соответствующую информацию обнародовало посольство Украины в Польше.

"Совет Варшавы принял решение о присвоении скверу в районе Воля имени генерала Армии Украинской Народной Республики Марка Безручко - Героя битвы под Замостьем, который является символом героической борьбы Армии Украинской Народной Республики против большевистской агрессии в 1920 году", - говорится в сообщении посольства на странице в Facebook.

Марко Безручко родился на территории современного города Токмак Запорожской области в 1883 году. Во времена Первой мировой воевал на германском фронте в составе русской армии: сначала как начальник штаба дивизии, затем дослужился до начальника штаба артиллерийского корпуса.

После прихода к власти Павла Скоропадского был назначен в Генеральный штаб армии новосозданного Украинского государства, где занимался украинизацией фронтовых частей российской армии.

В составе корпуса Сечевых стрельцов Безручко участвовал в Первом зимнем походе армии УНР (1919-1920) - походе украинских войск по тылам Красной и Добровольческой армий Деникина на территории Украины. Во время этого похода в апреле 1920 года УНР подписала союзный договор с Польшей.

6-я стрелковая дивизия под командованием Безручко сыграла одну из решающих ролей при взятии Киева в мае 1920 года и при отражении под Замостьем контрнаступления конницы под командованием Семена Буденного в сентябре-ноябре того же года. Тогда советскую конницу фактически не пропустили в польскую столицу Варшаву.

Но Польша подписала мирное соглашение с большевиками, и польские войска прекратили наступление. Армия УНР осталась один на один с Красной Армией. В конце концов, Безручко отступил в Варшаву, где занимался военными делами УНР в изгнании, а еще исследовательской деятельностью - как председатель Украинского военно-исторического общества в Варшаве (1931-1935). Во время Второй мировой Безручко поддерживал Организацию украинских националистов. Умер в 1944 году в Варшаве, где и был похоронен - на православной части городского кладбища "Воля".


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