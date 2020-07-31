«9 августа и Минск, и все города выдут» 2 31.07.2020, 10:41

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Фото: Getty Images

Вчерашний митинг это показал.

Пусть только попробует снова украсть наши голоса. 9 августа и Минск, и все крупные города выдут, пишет телеграм-канал «Баста!».

Участники протестных чатов обсуждают вчерашний митинг в Минске. Несколько цитат:

«Пусть только попробует снова украсть наши голоса. 9 августа и Минск, и все крупные города выдут. И мало ему не покажется. Вчера убедились все».

«Вчера было круто, спасибо всем кто пришел. А кто на диване лежал - пора уже просыпаться, а то самое интересное проспите».

«По тому, что было вчера на площади Бангалор понятно, что 9 августа выйдет вся Беларусь».

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