Израильская армия выкормила грифенка с помощью дрона

Израильская армия выкормила грифенка с помощью дрона2
- 31.07.2020, 10:44
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Недавно птенец отправился в свой первый полет.
В Израиле орнитологи с помощью военных выкормили птенца сипа - белоголового грифа семейства ястребиных. Птенец лишился матери. Кормили его с помощью дрона, пишет korrespondent.net.
Пернатый жил в пустыне со своим отцом-одиночкой, который не успевал заботиться о малыше.
За парой начали вести наблюдение еще в марте, когда орнитологи, просматривая записи камер, обнаружили, что у пары сипов появился птенец.
Птицы добросовестно кормили его, однако через два месяца самка запуталась в проводах ЛЭП и погибла. Отец не бросил птенца, но самостоятельно не мог кормить его так, как тому было необходимо.
Ученые обратились к Армии обороны Израиля. Армейский дрон начал доставлять птенцу корм - раз в два-четыре дня. Маленький сип привык к нему и не боялся.
И, наконец, орнитологи, порадовали новостью – через 132 дня после того, как малыш вылупился, он совершил свой первый полет.