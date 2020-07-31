Израильская армия выкормила грифенка с помощью дрона 2 31.07.2020, 10:44

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Недавно птенец отправился в свой первый полет.

В Израиле орнитологи с помощью военных выкормили птенца сипа - белоголового грифа семейства ястребиных. Птенец лишился матери. Кормили его с помощью дрона, пишет korrespondent.net.

Пернатый жил в пустыне со своим отцом-одиночкой, который не успевал заботиться о малыше.

За парой начали вести наблюдение еще в марте, когда орнитологи, просматривая записи камер, обнаружили, что у пары сипов появился птенец.

Птицы добросовестно кормили его, однако через два месяца самка запуталась в проводах ЛЭП и погибла. Отец не бросил птенца, но самостоятельно не мог кормить его так, как тому было необходимо.

Ученые обратились к Армии обороны Израиля. Армейский дрон начал доставлять птенцу корм - раз в два-четыре дня. Маленький сип привык к нему и не боялся.

И, наконец, орнитологи, порадовали новостью – через 132 дня после того, как малыш вылупился, он совершил свой первый полет.