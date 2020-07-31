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Археологи обнаружили древние здания возрастом в 5000 лет

  • 31.07.2020, 10:49
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Археологи обнаружили древние здания возрастом в 5000 лет

На месте раскопок найдено множество артефактов.

В Китае археологи нашли поблизости руин Саньсиндуй руины древних зданий, возраст которых может достигать 5 000 лет. Ученые считают, что поселение принадлежало королевству Шу, пишет lenta.ua.

Археологи из Китая нашли на месте раскопок множество артефактов. Это изделия из камня, керамики, глины и других материалов. Местность расположена в 8 километрах от руин Саньсиндуй, в городе Гуанхань.

Это первая композиция древних поселений королевства Шу в этой местности. Ученые пояснили, что данный регион является нетронутым, а его история насчитывает около 5 000 лет.

Открытие представляет огромную ценность для ученых, изучающих историю царства Шу. Специалисты надеются, что более детальное исследование артефактов поможет им воссоздать многие процессы, происходящие в древнем королевстве.

Эти руины были признаны официально остатками Шу. Считается, что их возраст насчитывает от 2 600 до 5 000 лет. В 1988 они были взяты под государственную защиту.


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