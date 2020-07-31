Наступит ли Беларусь на «климатические грабли»? 31.07.2020, 10:52

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Декарбонизация ЕС может сказаться и на нашей стране.

Еврокомиссия представила две амбициозные стратегии, направленные на достижение климатической нейтральности к 2050 году. Их успешная реализация может привести к отказу ЕС от импорта ископаемых энергоресурсов, в том числе нефтепродуктов. В долгосрочной перспективе это сулит Беларуси падение доходов как от экспорта продукции НПЗ, так и от транзита российского газа и нефти в направлении Евросоюза, пишет Олег Петрушевич в статье на сайте «Белорусы и рынок».

Интеграция энергосистем

Еврокомиссия предлагает странам союза провести интеграцию энергосистем. Речь идет не только и не столько о едином управлении энергетическими системами стран ЕС. В представлении авторов стратегии транспортировка энергоресурсов в современной экономике идет по нескольким, часто не связанным между собой цепочкам, что приводит к потерям энергии.

Авторы предлагают создать циркулярную энергосистему, которая будет отличаться более высокой эффективностью и сократит эти потери до минимума. Например, добыча нефти, переработка ее в моторное топливо с целью дальнейшего использования в транспорте представляет собой отдельную вертикаль. В другой вертикали — электрогенерация для промышленных и потребительских нужд. При этом тепловая энергия, вырабатываемая при сжигании ископаемого топлива в ней часто теряется и не используется.

В рамках решения этой проблемы Еврокомиссия предлагает поддерживать проекты в области повышения энергоэффективности, стимулировать использование тепловой энергии, а также максимально электрифицировать отрасли, в том числе транспортные. Для этого планируется пересмотреть регуляторные нормы в области энергетики. Параллельно предлагается наращивать долю возобновляемых источников электроэнергии в энергетическом балансе, создавать стимулы для развития электротранспорта, сети зарядных станций для него, а также отопления домов за счет тепловых насосов.

Предполагается, что указанные цели будут достигаться в том числе за счет изменений в налоговой политике.

Водородная стратегия

При этом в Еврокомиссии отдают себе отчет в том, что некоторые отрасли, например грузоперевозки, полностью электрифицировать трудно. Решить эту проблему планируется за счет более широкого использования биоисточников, в первую очередь биогаза и биотоплива. Предлагается еще одна стратегия — водородная. В течение ближайших десятилетий Еврокомиссия планирует значительно увеличить производство водорода для использования в качестве энергоресурса в данных отраслях. При этом его производство должно идти с использованием возобновляемых источников энергии.

Реализация водородной стратегии разбита на три этапа. В 2020—2024 годах планируется поддержать создание работающих от ВИЭ электролитических установок для производства водорода общей мощностью 6 ГВт. Они будут производить 1 млн т водорода в год.

В 2025—2030 годах водородное топливо должно стать частью интегрированной энергосистемы. Планируется, что мощность установок по его производству в этот период достигнет 40 ГВт и 10 млн т водорода в год. После 2030 года пойдет расширение использования такого топлива во всех секторах, где декарбонизация затруднена.

Реализация водородной стратегии предполагает и создание регуляторных норм, в том числе разделение видов водорода на «возобновляемый» и «невозобновляемый», в зависимости от технологии его производства.

Плнируется, что в промышленности водород будет использоваться в том числе для частичной замены ископаемого топлива при производстве стали, в нефтехимии и других отраслях. На транспорте он может стать источником энергии в топливных ячейках. В долгосрочной перспективе рассматривается его применение не только в автомобильных, но и в воздушных и морских перевозках, где будет использоваться синтетическое топливо. Нужно отметить, что производители техники уже давно работают в этом направлении. Еще в 2011 году компания New Holland презентовала проект автономной фермы, где водород получали на биогазовой установке с использованием возобновляемой электроэнергии, а затем использовали в топливных ячейках электротрактора. С тех пор прогресс шагнул вперед, если не в сельхозмашиностроении, то в транспортном. В начале июля Hyundai начала поставки в Швейцарию седельных тягачей Xcient Fuel Cell. Машины оснащаются двумя батареями топливных элементов емкостью 190 кВт каждая. Запас хода от 32 кг водорода составляет 400 км. До конца 2025 года компания намерена выпустить порядка 1600 таких грузовиков. Совместный проект по аналогичным транспортным средствам запущен Daimler Truck и Volvo Group. Есть схожие проекты у Toyota и других производителей.

В пояснениях к обеим стратегиям Еврокомиссия прямо декларирует цель снижения использования ископаемых видов энергоресурсов: газа, угля и нефти. Они будут замещаться электроэнергий, получаемой от ВИЭ. Природный газ планируется заместить биогазом, а также водородом и синтетическим метаном.

По данным Еврокомисии, сейчас ЕС импортирует порядка 58 % необходимых энергоресурсов, в основном в виде нефти и газа. По мере реализации стратегий зависимость от этого импорта будет сокращаться. На пресс-конференции, посвященной презентации стратегий, комиссар ЕС по энергетике Кадри Симсон заявила, что планы ЕС к 2050 году стать климатически нейтральным должны учитывать партнеры союза, поставляющие ему ископаемые энергоресурсы. В первую очередь это касалось России, но новые стратегии затрагивают и интересы Беларуси.

Не только газ и нефть

Беларусь экспортирует значительную долю производимых нефтепродуктов в страны ЕС. По данным Белстата, в 2010—2019 годах объем поставок составил 93,2 млн т, на 54,1 млрд долларов. Основными покупателями, по официальной статистике, являются Великобритания и Нидерланды. Объясняется это тем, что именно в этих странах находятся трейдеры, через которых ведут торговлю отечественные НПЗ. При этом реальным адресатом поставки может быть как страна ЕС, так и государство, не входящее в союз. Вместе с тем в долгосрочной перспективе можно ожидать снижения спроса на нефтепродукты в Евросоюзе, который отразится и на мировых ценах на них. Кроме того, Беларусь получает определенные доходы от транзита нефти и газа из России в западном направлении. Сокращение таких поставок может привести к выпадению этих валютных поступлений. Надо отметить, что РФ развивает инфраструктуру для поставок энергоресурсов в обход Восточной Европы. Текущие объемы европейского спроса и пропускная способность альтернативной инфраструктуры не позволяют отказаться от традиционных маршрутов, но если спрос значительно упадет, то ситуация может измениться.

Декарбонизация ЕС может сказаться и на сфере грузоперевозок. Еврокомиссия может ужесточить экологические требования к грузовому автотранспорту, что создаст вызов для отечественных перевозчиков, которые из-за новых правил могут столкнуться с ограничениями в работе на европейских дорогах.

Каким будет ответ Беларуси на этот вызов, пока неизвестно.