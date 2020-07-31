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Мы мощь. Мы сила. Мы вместе

  • 31.07.2020, 10:59
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Мы мощь. Мы сила. Мы вместе
Фото: Getty Images

Белорусы делятся эмоциями от митинга в Минске.

Участники протестных чатов делятся впечатлениями от вчерашнего митинга в парке Дружбы народов, сообщает пресс-служба гражданской кампании «Европейская Беларусь»:

«Я на прошедшем митинге был один, но, если честно, я совсем не чувствовал себя одиноким. Наоборот ощущалось что абсолютно все, вокруг меня были связаны со мной одной целью, одним стремлением. Мы мощь. Мы сила. Мы вместе».

«Спасибо всем кто пришел. Я могу честно сказать, что до этого момента я был политической амебой. Но в нашем обществе появились люди, которые достойны того, что бы я отдал за их свой голос. И этот голос защитил».

«Крах нынешней системы уже произошел. Была на многих массовых мероприятиях, в том числе и на сегодняшнем. По сути все уже свершилось. Полоумный таракан уже проиграл - народ уже победил».

«У каждого человека есть инстинкт самосохранения. Теперь инстинкт самосохранения проснулся у всей страны. Этот инстинкт самосохранения влечет нас к смене власти и переменам».

«Спасибо всем кто сегодня был. Это была нереальная энергетика, в один момент пустил слезу. Хоть мы тут в большинстве своем не знаем друг-друга, но общая цель превратила нас в одну семью».


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