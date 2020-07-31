Иран согласился на выплату компенсаций за сбитый украинский Boeing 31.07.2020, 11:01

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Фото: Reuters

Переговоры по этому вопросу продолжаются.

Иран согласился выплатить Украине компенсацию за сбитый в январе этого года самолет авиакомпании "Международные авиалинии Украины". Об этом заявил официальный представитель министерства иностранных дел Ирана Аббас Мусави на брифинге 30 июля, пишет агентство IRNA (перевод - gordonua.com).

По его словам, решение этого вопроса "займет время и имеет различные аспекты с технической и правовой точек зрения".

Он напомнил, что многие пассажиры сбитого самолета были иранцами, "но на борту находились также граждане Украины". Аббас подчеркнул, что Иран взял на себя ответственность "за это непреднамеренное действие".

Представитель МИД добавил, что переговоры по этому вопросу продолжаются.

Пассажирский самолет Boeing 737-800 рейса PS752 "Международных авиалиний Украины", который направлялся из Тегерана в Киев, разбился 8 января вблизи столицы Ирана. На борту находилось 167 пассажиров и девять членов экипажа. Никто не выжил. Среди погибших – 11 граждан Украины. Большинство пассажиров были гражданами Ирана и Канады.

Власти Ирана, утверждавшие сначала, что самолет разбился из-за технической неисправности, 11 января под давлением лидеров западных стран признали, что рейс PS752 был сбит иранской ракетой по ошибке.

В феврале Украина, Канада, Афганистан, Великобритания и Швеция потребовали от Ирана передать черные ящики сбитого Boeing. В Иране объяснили задержку в дальнейшей работе с самописцами вспышкой коронавируса.

6 июня в Тегеране объявили о завершении расследования обстоятельств авиакатастрофы. По словам замглавы МИД Ирана Мохсена Бахарванда, осталось только расшифровать данные бортовых самописцев.

20 июня президент Украины Владимир Зеленский в интервью канадскому изданию Globe and Mail допустил, что против Ирана будут поданы иски в международные суды, если эта страна не будет придерживаться взятых на себя обязательств в связи с крушением самолета авиакомпании МАУ. По словам Зеленского, Украина ждет официальных извинений за инцидент.

23 июля заместитель министра иностранных дел Евгений Енин заявил, что во Франции закончили расшифровку данных двух черных ящиков сбитого в Иране самолета МАУ. Он отметил, что расшифровка подтвердила незаконное вмешательство в работу пассажирского лайнера.

24 июля в Министерстве иностранных дел Украины рассказали о выводах участников группы расследования крушения Boeing во Франции. По данным МИД, эксперты пришли к выводу, что самолет "Международных авиалиний Украины" сбили ракетой.