закрыть
31 июля 2020, пятница, 12:04
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Светлана Тихановская: 13.00 - Сморгонь, 15.30 - Молодечно, 19.00 - Лида

1
  • 31.07.2020, 11:11
  • 2,520
Светлана Тихановская: 13.00 - Сморгонь, 15.30 - Молодечно, 19.00 - Лида
Светлана Тихановская
Фото: ТАСС

Расписание встреч с кандидатом в президенты на пятницу, 31 июля.

Кандидат в президенты Светлана Тихановская продолжает встречи со свободными белорусами, сообщает телеграм-канал «Баста!».

31 июля, пятница

Сморгонь. 13:00. Улица Синицкого, сквер.

Молодечно. 15:30. Улица Машерова 6а, стадион.

Лида. 19:00. Улица Лётная 4, ТЦ «Потсдам».

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Баста» и создавайте историю свободной Беларуси.


популярное за неделю

Мнение

Для кого Лукашенко устроил спектакль с ЧВК под Минском?
Для кого Лукашенко устроил спектакль с ЧВК под Минском? Ирина Халип
Группа «Альфа» должна немедленно арестовать Лукашенко
Группа «Альфа» должна немедленно арестовать Лукашенко Дмитрий Бондаренко
План победы
План победы Андрей Санников
Беларусь выбирает Плошчу
Беларусь выбирает Плошчу Владимир Халип