Светлана Тихановская: 13.00 - Сморгонь, 15.30 - Молодечно, 19.00 - Лида 1 31.07.2020, 11:11

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Светлана Тихановская

Фото: ТАСС

Расписание встреч с кандидатом в президенты на пятницу, 31 июля.

Кандидат в президенты Светлана Тихановская продолжает встречи со свободными белорусами, сообщает телеграм-канал «Баста!».

31 июля, пятница

Сморгонь. 13:00. Улица Синицкого, сквер.

Молодечно. 15:30. Улица Машерова 6а, стадион.

Лида. 19:00. Улица Лётная 4, ТЦ «Потсдам».

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