Светлана Тихановская: 13.00 - Сморгонь, 15.30 - Молодечно, 19.00 - Лида

Светлана Тихановская: 13.00 - Сморгонь, 15.30 - Молодечно, 19.00 - Лида1
- 31.07.2020, 11:11
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Расписание встреч с кандидатом в президенты на пятницу, 31 июля.
Кандидат в президенты Светлана Тихановская продолжает встречи со свободными белорусами, сообщает телеграм-канал «Баста!».
31 июля, пятница
Сморгонь. 13:00. Улица Синицкого, сквер.
Молодечно. 15:30. Улица Машерова 6а, стадион.
Лида. 19:00. Улица Лётная 4, ТЦ «Потсдам».
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