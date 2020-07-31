Внешний госдолг Беларуси вырос почти на миллиард долларов 3 31.07.2020, 11:40

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Появились данные за первое полугодие 2020 года.

Внешний государственный долг Беларуси по состоянию на 1 июля 2020 года вырос с начала года на $0,9 млрд. или 5,3% и достиг $18,0 млрд., сообщил afn.by со ссылкой на Минфин РБ.

В январе-июне 2020 года привлечены внешние государственные займы на сумму, эквивалентную 1817,8 млн. долларов США: 1391,5 млн. долларов США – облигации, размещаемые на внешних финансовых рынках; 362,6 млн. долларов США – Правительства и банков Российской Федерации; - 41,4 млн. долларов США – Экспортно-импортного банка Китая; - 16,6 млн. долларов США – МБРР; - 5,7 млн. долларов США – ЕБРР и СИБ.

На погашение внешнего государственного долга в январе-июне 2020 года направлено 786,2 млн. долларов США: 343,4 млн. долларов США – Правительство и банки Российской Федерации; 209,4 млн. долларов США – банки Китая; 176,6 млн. долларов США – ЕФСР; 54,8 млн. долларов США – МБРР; 1,3 млн. долларов США – ЕБРР и СИБ; 0,7 млн. долларов США – Товарно-кредитная корпорация США.

Внутренний государственный долг по состоянию на 1 июля 2020 года составил 9,3 млрд. рублей, увеличившись с начала года на 557,5 млн. рублей (с учетом курсовых разниц), или на 6,4%.

В январе-июне 2020 года размещено внутренних валютных государственных облигаций для юридических и физических лиц на сумму, эквивалентную 210,0 млн. долларов США.

Погашено валютных и рублевых государственных облигаций для юридических и физических лиц на сумму, эквивалентную 360,4 млн. долларов и 161,2 млн. рублей.

Общий государственный долг Республики Беларусь на 1 июля 2020 года составил 52,6 млрд. рублей и увеличился по сравнению с началом 2020 года на 7,8 млрд. рублей, или на 17,5%.