«Саша проиграл, пусть отдыхает» 3 31.07.2020, 11:43

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Фото: ТАСС

Вчера произошло что-то невероятное.

Как сейчас можно обмануть народ после всех этих огромных митингов - я не понимаю. Уже все понимают, что Саша проиграл, пусть отдыхает, пишет телеграм-канал «Баста!».

Еще несколько цитат участников протестных чатов:

«Интересно как сегодня спалось Саше с Лидой. Особенно Лиде. Как сейчас можно обмануть народ после всех этих огромных митингов - я не понимаю.

Уже все понимают, что Саша проиграл, пусть отдыхает. Стоит и ей задуматься о будущем».

«Светлана, вперёд! Мы с вами! Вы - наша надежда!»

«Сегодня Минск зажёг, но Могилёв зажёг не хуже, чем Минск в первый раз, поэтому я не удивлюсь, если Брест и Гродно «порвут» всех».

«Вчера произошло что-то невероятное по своим масштабам! Минск гудел на пикете, и это было не сборище загнанных насильно бюджетников, а настоящее собрание свободных людей!

Минск, вся Беларусь, я люблю вас! Теперь я уверена, что победа за нами!»

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