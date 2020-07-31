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Бойкот техосмотра приобрел массовый характер

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  • 31.07.2020, 12:12
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Бойкот техосмотра приобрел массовый характер

За полгода ТО прошло на 35% меньше авто, чем год назад.

За шесть месяцев этого года было выдано чуть больше 361 тысячи разрешений на допуск транспортных средств к участию в дорожном движении. Это на 35 процентов меньше, чем за аналогичный период 2019 года. Об этом сообщает УП «Белтехосмотр».

Всего за шесть месяцев 2020 года было выдано 361 205 разрешений. А вот за такой же период прошлого года — 556 701. Получается, количество автомобилей с пройденным техосмотром сократилось на 35,1 процента. Самое большое падение — в Гомельской и Гродненской областях (на 37,3 и 37,2 процента соответственно).

При этом в Минске ТО прошли 67 115 автомобилей, год назад — больше 102 тысяч.

В прошлом году техосмотр прошли 1 млн 150 тысяч автомобилей, притом что в республике было зарегистрировано 4 млн 380 тыс. транспортных средств, напоминает tut.by.

Такое массовое игнорирование техосмотра связано с нежеланием водителей платить так называемый дорожный налог. Его ввели в 2014 году, и с тех пор количество машин с пройденным ТО начало сокращаться. Сейчас «дорожный налог» нужно оплачивать сразу за весь период разрешения на допуск к движению — то есть до следующего ТО. Для новых автомобилей этот срок составляет 2 года.

Власти уже не первый год обещают пересмотреть процедуру. Например, предлагалось дать возможность платить этот сбор раз в месяц и не привязывать уплату к прохождению техосмотра. Рассматривался также вариант включения сбора в стоимость топлива.

Сначала отвязку госпошлины от ТО обещали с 1 апреля 2019 года, затем — с 1 июля, потом с 1 января 2020-го. Однако документ так и не был подписан.


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