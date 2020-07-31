Астрономы обнаружили на Марсе огромные движущиеся объекты 2 31.07.2020, 12:45

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Определена их максимальная скорость перемещения.

Исследование снимков Красной планеты, полученных станцией Mars Reconnaissance Orbite, привело итальянских ученых к неожиданному открытию. Выяснилось, что огромные песчаные дюны, ранее считавшиеся неподвижными, на самом деле перемещаются, пишет lenta.ua.

Исследователи изучили снимки песчаных дюн на Марсе за период с 2007 по 2016 годы. Они заметили, что под действием слабого марсианского ветра пески очень медленно, но постоянно перемещаются. На двух исследуемых марсианских участках песчаные гряды меняли свое положение со средней скоростью 12 см в год. Максимальная скорость перемещения составляла 19 см.

Новые данные изменили представление ученых об атмосферных условиях на Марсе. Песчаные дюны на Марсе оказались не застывшими реликвиями времен далекого прошлого планеты, а движущимися структурами. По словам ученых, это не очень хорошо для будущих марсианских миссий. Движущиеся пески могут послужить неожиданным препятствием для солнечных батарей и обитаемых станций.