Более тысячи человек пришли на митинг Cветланы Тихановской и команды в Сморгони (Видео, онлайн) 6 31.07.2020, 13:02

10,064

Фото: «Наша Ніва»

Кандидат в президенты продолжает тур по городам Беларуси.

Объединенный штаб кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской продолжает тур по городам Беларуси. Митинг в Сморгони собрал более тысячи человек.

14:29 Напомним, что объединенный штаб проведет сегодня еще два митинга. В Молодечно — 15.30 и Лиде — 19:00.

14:26 Люди скандируют «Любiм! Можам! Пераможам!» Учитывая, что это середина рабочего дня, митинг действительно был массовым. Cморгонь провожает объединенный штаб аплодисментами. Светлана Тихановская на прощание говорит: «Один день может изменить историю нашей страны. Только вместе мы можем построить страну для жизни!»

14:24 Звучит песня «Разбуры муры», которая стала настоящих тихом летних протестов. Сморгонь хорошо знает слова и охотно подпевает.

14:17 Вероника Цепкало рассказывает об известных людях, которые родом из Беларуси. «Мы великий народ и мы хотим перемен», — говорит она.

14:12 Вероника Цепкало традиционно обращает внимание на социальную сферу. «Чтобы все изменить нужно сделать первый шаг», — говорит она.

14:09 Выступление начала супруга и представительница штаба Валерия Цепкало Вероника Цепкало. Она рассказывает историю женщины из Гродненской области, дети которой уехали из страны. «В этой стране похоронены мои родители, мой муж, сделайте так, чтобы нам не нужно было уезжать из этой страны», — пересказывает Вероника Цепкало историю женщины.

14:08 Посмотрите, как Сморгонь приветствовала Светлану Тихановскую. Видео от «Нашей Нiвы».

14:03 «С этого лета в Беларуси начались перемены. Мы изменились и это уже навсегда», — рассказывает Мария Колесникова.

14:01 Жители Сморгони скандируют «Я могу все изменить!»

13:55 Мария Колесникова рассказывает о поддержке белорусов с первого дня начала избирательной кампании. Белорусы были активны и онлайн и оффлайн. «Большинство превратилось в абсолютное большинство», — рассказывает она.

13:52 Выступает представительница штаба Виктора Бабарико Мария Колесникова. Она традиционно начинает выступление на белорусском языке.

13:49 «Нас — 97%. Мы как никогда объединились перед этими выборами. Объединились с одной целью — построить новую Беларусь», — заявила Светлана Тихановская.

13:48 Десантник в Сморгони: Нужно менять эту власть! Видео от «Нашей Нiвы».

13:46 Cветлана Тихановская обращается к бюджетникам, чиновникам и призывает не участвовать в фальсификациях и досрочном голосовании.

13:43 Кандидат в президенты обращается к силовиками: «Переходите на сторону света!»

13:38 Светлана Тихановская рассказывает о том, что людям приходится уезжать из страны. «Мы хотим, чтобы наша страна процветала, не бойтесь перемен и нового президента», — говорит кандидат в президенты Беларуси.

13:36 Светлана Тихановская обращается к пенсионерам, людям пожилого возраста. Призывает их общаться со своими знакомыми, объяснять, что для новой власти люди пенсионного возраста будут в приоритете.

13:35 Люди очень тепло и энергично встречают кандидата в президенты. Всячески поддерживают, скандируют «Молодец».

13:33 Светлана Тихановская рассказывает историю «Страны для жизни» и Сергея Тихановского.

13:32 Больше тысячи человек на митинге. Уже не выдерживает мобильная связь и ведущий просит поставить телефоны в «Авиарежим».

13:31 Вот столько сегодня людей на митинге. Журналисты отмечают, что на входе еще сотни человек стоят в очереди.

13:30 Под песню «Муры» Светлана Тихановская появляется на митинге в Сморгони.

13:27 Несмотря на то, что сегодня рабочий день, в Сморгони очень много людей.

Фото: «Наша Ніва»

13:24 Сейчас перед жителями Сморгони выступают представители инициативы «Честные люди». Они призывают не приходить на досрочное голосование.

13:20 Ведущий обратился к жителям Сморгони на белорусском языке. Люди скандируют «Жыве Беларусь!»

13:13 Уже довольно внушительное количество людей. Цифра приближается к тысяче. Напомним, население Сморгони — 37 528 человек.

Фото: «Наша Ніва»

13:11 Люди продолжают подходить в сквер. Видео от «Нашей Нiвы».

13:10 В Сморгони небольшой дождь, но это никак не повлияло на количество людей. Официальная часть митинга уже началась.

13:07 У людей праздничное настроение. Многие пришли с семьями. На экранах показывают кадры с предыдущих митингов объединенного штаба. Напомним, вчера Светлана Тихановская собрала рекордный митинг в Минске, который собрал до 70 тысяч человек.

Фото: «Наша Ніва»

13:04 Судя по видео, на месте акции уже несколько сотен человек. Много бело-красно-белых флагов и национальной символики.

13:02 Возле входа на митинг уже довольно внушительная очередь. В сквере играет музыка, можно услышать песню Змитра Войтюшкевича «Жыве Беларусь»