Зеленский подписал закон о поддержке «зеленой» энергии в Украине

Зеленский подписал закон о поддержке «зеленой» энергии в Украине1
- 31.07.2020, 13:09
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Ожидается, что государство и все украинцы сэкономят почти 7 миллиардов гривен ежегодно.
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон по совершенствованию условий поддержки производства электрической энергии из альтернативных источников энергии.
Об этом премьер-министр Украины Денис Шмыгаль написал в Facebook.
"Президент подписал законопроект №3658, который закрепляет ключевые положения правительственного меморандума с производителями "зеленой" энергетики. Этот закон позволит снизить тариф для солнечных электростанций на 15%, а для ветровых электростанций - на 7,5%", - отметил он.
По словам главы правительства, закон будет способствовать сбалансированию рынка электроэнергии, защитит права инвесторов и позволит избежание повышения тарифов на электроэнергию для людей
Шмыгаль отметил, что на практике это означает, что государство и все украинцы сэкономят почти 7 млрд гривен ежегодно.
Глава правительства рассчитывает, что к 2030 году меморандум даст возможность уменьшить объем выплат "зеленой генерации" примерно на 2 млрд евро.
Ранее, 21 июля, Верховная Рада приняла законопроект № 3658 о снижении «зеленого» тарифа.
Его поддержали 288 депутатов.