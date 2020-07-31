Зеленский подписал закон о поддержке «зеленой» энергии в Украине 1 31.07.2020, 13:09

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Ожидается, что государство и все украинцы сэкономят почти 7 миллиардов гривен ежегодно.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон по совершенствованию условий поддержки производства электрической энергии из альтернативных источников энергии.

Об этом премьер-министр Украины Денис Шмыгаль написал в Facebook.

"Президент подписал законопроект №3658, который закрепляет ключевые положения правительственного меморандума с производителями "зеленой" энергетики. Этот закон позволит снизить тариф для солнечных электростанций на 15%, а для ветровых электростанций - на 7,5%", - отметил он.

По словам главы правительства, закон будет способствовать сбалансированию рынка электроэнергии, защитит права инвесторов и позволит избежание повышения тарифов на электроэнергию для людей

Шмыгаль отметил, что на практике это означает, что государство и все украинцы сэкономят почти 7 млрд гривен ежегодно.

Глава правительства рассчитывает, что к 2030 году меморандум даст возможность уменьшить объем выплат "зеленой генерации" примерно на 2 млрд евро.

Ранее, 21 июля, Верховная Рада приняла законопроект № 3658 о снижении «зеленого» тарифа.

Его поддержали 288 депутатов.