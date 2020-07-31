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«Лукашенко, уходи»: как Светлану Тихановскую поддержали в Рудобелке

  • 31.07.2020, 13:19
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«Лукашенко, уходи»: как Светлану Тихановскую поддержали в Рудобелке

На митинг в маленьком городке вышли сотни человек.

«Лукашенко, уходи!». Такой возглас часто звучал на агитационной встрече доверенных лиц кандидата Светланы Тихановской с жителями пос. Октябрьский (Рудобелки) – 7 тыс. поселок на севере Гомельщины. На местный стадион на окраине поселка, в довольно позднее время пришли около 200 человек, чтобы послушать агитацию за кандидата и самим рассказать о наболевшем, сообщает «Белсат».

Представители Тихановской рассказали присутствующим о текущем экономическом состоянии страны и печальных перспективах Беларуси уже в ближайшее время, призвали приходить голосовать 9 августа, не ходить на досрочное голосование. Специально обратились к сотрудникам МВД и военным, чтобы не занимались подавлением возможного народного протеста в случае, если выборы будут сфальсифицированы в пользу Лукашенко.

К свободному микрофону подходили люди разного возраста: от молодых людей до пенсионеров. Жаловались на низкие зарплаты, отсутствие рабочих мест, некачественную медицину, ложь чиновников, отсутствие местного самоуправления и возможности избирать себе власть на всех уровнях, коррупцию госаппарата.


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