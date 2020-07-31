«Апогей уличной активности наступит 9 августа» 31.07.2020, 13:29

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ФОТО: NN.BY

Уверенность в победе усиливается с каждым днем.

Апогей уличной активности наступит 9 августа, когда выйдут все. И тогда мы сможем всё, пишет телеграм-канал «Баста!».

«Уверенность в победе усиливается с каждым днем даже у тех, кто еще вчера сомневался, - пишет читатель. - Минск показал всей стране, что мы можем очень круто самоорганизоваться, собраться и показать свою мощь.

Постепенно просыпаются уже все белорусы. Крутейшие пикеты были повсеместно, но апогея уличной активности ещё не было - он наступит 9 августа, когда выйдут все!

И тогда мы сможем всё!»

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