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«Апогей уличной активности наступит 9 августа»

  • 31.07.2020, 13:29
  • 2,952
«Апогей уличной активности наступит 9 августа»
ФОТО: NN.BY

Уверенность в победе усиливается с каждым днем.

Апогей уличной активности наступит 9 августа, когда выйдут все. И тогда мы сможем всё, пишет телеграм-канал «Баста!».

«Уверенность в победе усиливается с каждым днем даже у тех, кто еще вчера сомневался, - пишет читатель. - Минск показал всей стране, что мы можем очень круто самоорганизоваться, собраться и показать свою мощь.

Постепенно просыпаются уже все белорусы. Крутейшие пикеты были повсеместно, но апогея уличной активности ещё не было - он наступит 9 августа, когда выйдут все!

И тогда мы сможем всё!»

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