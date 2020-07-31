«Мы выходим, где вилы брать?» 1 31.07.2020, 13:49

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СЕРГЕЙ КРУПИН

Жители еще одного российского города вступились за своего мэра.

В небольшом карельском городе Сортавала случился свой Хабаровск: после того как власти региона лишили полномочий выбранного ими мэра Сергея Крупина, местные жители решили выйти на митинг в его поддержку. Корреспонденты сайта "Север.Реалии" выяснили, как Крупин нашел денег для города и почему сортавальцы не хотят ими ни с кем делиться.

Сортавала – город на берегу Ладожского озера с населением в 18 тысяч жителей. До 1940 года он был в составе Финляндии, о чем и сегодня напоминают уникальные здания, ставшие памятниками архитектуры. Часть уже утрачена, но некоторые и сейчас притягивают туристов. Туристов в Сортавале немало: организованными группами или поодиночке они гуляют по городу в ожидании парома на остров Валаам или поезда до горного парка Рускеала. Раньше Сортавала была промежуточной точкой между Рускеалой и Валаамом, сейчас – это место, где хочется задержаться и побыть подольше. Сортавальцы благодарят за это своего мэра – Сергея Крупина. 28 июля они вышли на митинг, чтобы выступить против его отставки, куда его отправили местные депутаты.

Митинг 28 июля, Сортавала

"Он слышит людей"

Гайд-парк в Сортавале – площадка на берегу Ладожского озера, в 100 метрах – туристический причал, кафе, детские площадки, жилые дома. После рабочего дня группы людей стягиваются к огороженной красной ленте площадке, внутри которой из колонок с группой "Кино" требует "Перемен" Виктор Цой. За ленту пройти решаются не все: за неделю до согласованного митинга глава Карелии Артур Парфенчиков сообщил, что массовые мероприятия более 20 человек в республике запрещены. В итоге, чтобы не нарушать социальной дистанции, пришедшие 200 человек рассредоточились по площадке.

– Спасибо большое вам за то, что вы меня поддерживаете, что поддерживали в трудный период, – начал митинг мужчина в серой футболке, джинсах и кроссовках. Его встретили и проводили аплодисментами. Это тот самый Сергей Крупин, в защиту которого они вышли.

Сергей Крупин

– Я была депутатом района: на отчет главы, который назначен, обычные люди попасть не могли, и сказки, которые он там рассказывает, услышать им было нельзя. А на отчет избранного мэра можно прийти и услышать то, о чем он говорит, – говорит бывший депутат горсовета Татьяна Скромина.

Митинг этот не против власти или законов, он – за: за действующего мэра, за право людей самим выбирать главу города. Организатор митинга Вера Носова живет в Сортавале больше 30 лет. Говорит, что хотела выйти на митинг за Крупина еще три недели назад, когда депутаты горсовета отправили его в отставку. Но Крупин лично позвонил организаторам и просил не создавать себе проблем.

Вера Носова

– Он обращался в социальных сетях, он говорил своим знакомым, просил передавать нам: ни в коем случае не надо выходить на митинг. Он нашел слова, чтобы горожане поняли, что не нужно выходить, лучше дождаться официального митинга, – рассказывает Носова.

– Он слышит людей, он делает, он знает, как это делать. Он бывший начальник железной дороги, сами понимаете, какое это огромное хозяйство, все те наработки, какие у него были, он здесь использовал. И у него получалось! Ему люди поверили.

Формально Сергея Крупина уволили из-за "неисполнения обязанностей", фактически причиной стал затяжной конфликт городской администрации с республиканской властью по вопросу объединения администраций двух поселений в одно: Крупин выступил против, за что и был уволен местными депутатами. Но на этот раз с решением не согласились жители Сортавалы.

Митинг 28 июля, Сортавала

"Я согласился"

Небольшой кабинет на втором этаже одного из старых, построенных финнами зданий: потолок – в разводах, которые остаются при протекающей крыше, на стенах – календари с видами Приладожья, за спиной мэра – вместо привычных для кабинета чиновников портретов – герб города.

– Сказать стыдно, но у меня компьютер не работает, потому что он сломан. Надо закупать новый, – смущенно говорит Крупин. – Зато мы второй год подряд стали победителями конкурса по благоустройству поселений. Этот кубок переходящий, он второй год уже у нас, – показывает он на трофей, стоящий за неработающим компьютерным монитором. – К кубку прилагается премия, она направлена на благоустройство города. В этом году мы будем строить тротуар по улице Промышленная, там нужен подход к школе, освещение мы там сделали в прошлом году, а в этом – тротуар.

Кубок победителя конкурса по благоустройству поселений

Сергей Крупин родился в Сортавале в 1971 году, в 2000 году окончил Петрозаводский техникум железнодорожного транспорта, а в 2007 году – Санкт-Петербургский государственный университет путей сообщения. С 2007-го был начальником местной железнодорожной станции.

В 2015 году перед ним встал вопрос о переезде: необходимо было идти на повышение в Петрозаводск или Санкт-Петербург, но уезжать из родного города Крупин не хотел. Поэтому, когда ему предложили выдвинуть свою кандидатуру на должность мэра города, он согласился.

– Бывший глава (глава Карелии – Александр Худилайнен. – СР) мне сказал: политикой заниматься не надо будет, подними мне тут хозяйственную часть, то, как у тебя на железной дороге получалось, здесь внедри. Я долго думал, сомневался, потому что место необычное. С другой стороны, прошел огонь, воду, медные трубы на железной дороге, а там, поверьте, все значительно строже, каких-то сюсюканий, задушевных разговоров с местным населением нет. Я согласился, – рассказывает Крупин.

Сергей Крупин не состоял и не состоит ни в одной политической партии, на выборах 2015 года его поддержали сразу три партии: "Единая Россия", "Справедливая Россия", КПРФ. Поверили в Крупина и жители Сортавалы: на выборах за него проголосовали 42,5% избирателей.

Сергей Крупин

– Когда я пришел на должность, бюджет был ущербный, мы по факту не могли заниматься в полной мере хозяйственной деятельностью. А могли выполнять только те полномочия, которые на нас возложены: ставить людей на учет, снимать их с учета, какие-то рисовать планы по организации дорожного движения, не могли осуществлять хозяйственных задач, которые необходимы населению. Предположим, отремонтировать Дом культуры, навести порядок в парке, где-то сделать тротуар, где-то – освещение. Но в итоге мы вышли почти в профицитный бюджет, – не без гордости рассказывает он.

Как изменился город

Дважды в день по Сортавале разносится раскатистый гудок паровоза: поезд с надписью "Рускеальский экспресс" с внушительной скоростью проносится по городу с туристами в горный парк Рускеала и обратно. Ретро-поезд запустили 1 июня 2019 года. По словам местных жителей, от идеи до воплощения прошло несколько месяцев, во многом благодаря железнодорожнику Крупину.

– В феврале 2019 года Парфенчиков озвучил идею, а в апреле Крупин говорит: "В мае месяце состоится запуск ретро-поезда". Глава тогда удивился, а Крупин говорит: "Дорога-то есть, старая финская, нужно было всего 1 км путей доложить, профилактику рельсов провести, и все нормально – все сделано". Вот как-то все совместилось так, что настолько этим РЖД заинтересовались, – рассказывает хозяйка местного Выставочного зала известного карельского художника Кронида Гоголева, его дочь Мария Гоголева.

Мария Гоголева

Мария родилась и выросла в Сортавале, на какое-то время из города уезжала, но 20 лет назад вернулась обратно.

– Мы никогда в Сортавале не были особо солидаризированы: все сами по себе – я занимаюсь одним, кто-то другим, кто-то третьим. Да, мы знаем друг друга, мы встречаемся на улицах, но нет общего порыва, нас никогда ничего не сплачивало. И вдруг такой момент: у кого ни спроси о Крупине, все говорят: "Он мне помог", "Он сделал то-то", – то есть большой пласт людей признается: "Крупин – клевый чувак", – говорит Гоголева.

Крупин смог уговорить местного бизнесмена купить здание сгоревшей поликлиники – памятник истории, который много лет пустовал и разрушался. Собственник планирует реставрировать его по старинным проектам и картинам финских художников начала прошлого века. По словам Гоголевой, Крупин лично контролировал процесс строительства "Дома Берга" в центре города: на этот проект инвестора привлекли республиканские власти, но именно мэр Сортавалы следил за всем строительным процессом. Почти за год Дом первого бургомистра города Карла Берга, который сгорел в 1976 году, возвели на там же месте в том виде, в котором он существовал когда-то.

Дом Берга, Сортавала

– Бежишь по улице, встречаешь Сергея Владимировича, который бежит туда-сюда: тут у него стройка, там еще что-то. И с течением времени это стало усиливаться, начались перемены, которые нельзя не замечать. Я живу в старом финском доме. Приезжаю откуда-то, а перед моим домом траншея выкопана, снят грунт. Сергей Владимирович говорит: "А мы тут будем тротуарной плиткой мостить!" Потом через какое-то время еще один кусочек сделал: тут налаживается, тут сделано – Крупин-то работает! – рассказывает Гоголева.

За последние пять лет Сергей Крупин привлек в город более миллиарда рублей дополнительных инвестиций: 54 млн рублей на ремонт набережной Сортавала получила как победитель Всероссийского конкурса лучших проектов по формированию комфортной среды в малых городах и исторических поселениях. Еще более 400 млн рублей пришли в город в рамках проекта "Экология" на модернизацию системы водоснабжения.

Еще 930 миллионов – это средства из ФЦП развития Карелии на строительство моста через пролив Ворссунсалми на остров Риеккалансаари и благоустройство/освещение прилегающей территории.

– Мы поняли, что очень важно участвовать в проектах: когда ты участвуешь в проектах, есть возможность привести в город какое-то благоустройство за очень небольшие деньги. Главное – правильно составить документацию. Мы своих специалистов научили, переучили и заявлялись практически во все проекты, которые можно, включая международные, – объясняет Крупин.

Сначала, признается мэр, у него были сомнения по поводу конкурсов. Например, для участия в международном гранте необходимо было вложить 4 млн рублей из местного бюджета для разработки проекта, при этом гарантии получения денег не было. Но в итоге проект выиграли: Евросоюз выделил почти 270 млн рублей, еще 154 млн рублей – софинансирование из бюджета РФ.

Проект реконструкции набережной, Сортавала

При этом экономить Крупин решил на своих удобствах и комфорте подчиненных: каждый рубль он вкладывает в новый проект, поскольку большинство требуют местных вложений.

– Мы, экономя каждую копейку, зная ее цену, не покупаем по одному шикарному автомобилю в год, у нас "Шкода", ей 6 лет, 300 тысяч пробег – одна машина на всю администрацию, на ней ездят юристы, езжу я, городское хозяйство, архитектура, хотя правило иметь их три – каждому подразделению. Мы не закупаем мебель раз в два года, как это делается в администрации районов, в кабинеты руководителей. Вот эта мебель, она даже не от предыдущего, а от пред-предыдущего главы досталась, – рассказывает Крупин.

Он признается, что при заметном улучшении бюджета в последние годы в городе все равно остается много проблем: это и разбитые дороги, и ветхое жилье – эти вопросы требуют больших вложений и полномочий.

Объединение преткновения

Первые годы работы Крупину удавалось найти общий язык с районной и республиканской властями и местными депутатами, разногласий по рабочим вопросам почти не было. Непонимание возникло в 2019 году, когда власти Карелии решили провести оптимизацию и объединить администрации двух соседних поселений – Сортавалу и небольшой поселок Хелюля, что в шести километрах от города, а полномочия главы передать в район. Крупин, который на тот момент сделал убыточный бюджет Сортавалы близким к профицитному, с таким планом не согласился.

Здание, где находится администрация города Сортавала

– Объединение двух поселений – это формальный повод отобрать у поселения не только выборного главу, но и полномочия, а вместе с полномочиями отобрать и средства, потому что полномочия должны быть обеспечены средствами. Нас хотят использовать как финансового донора для решения каких-то других задач, то есть средства должны пойти не на тротуары, не на освещение, не на дороги, которые у нас тоже раздолбанные, т.к. денег не хватает этих, а они должны пойти на коммерческие кредиты, которые взяты администрацией района на какие-то свои нужды, – рассказывает мэр.

Прежний состав депутатов в вопросе объединения разделился: шестеро несогласных с объединением депутатов даже заявили о сложении полномочий. Тогда они заявляли о давлении, которое оказывают на них представители республиканской власти. В июне 2019 года на городскую сессию приехал глава Карелии Артур Парфенчиков: местные народные избранники попросили объяснить им, для чего нужно объединять поселения, но разговор не получился.

– Парфенчиков тогда ждал, что депутаты горсовета придут и проголосуют как надо, потому что он же страшный, он же генерал, губернатор, и они все поднимут руку за объединение Сортавалы с Хелюлей, и все – вопрос решен, объединение состоялось. А они встали и ушли. Он был просто в ярости, – вспоминает те события Мария Гоголева.

После этой встречи события в политической жизни Сортавалы развивались стремительно: в конце 2019 года Заксобрание Карелии распустило прежний состав совета депутатов, в марте 2020 года в городе провели выборы нового совета, в который вошли исключительно представители "Единой России", 2 июля 2020 года новый состав уволил мэра Крупина. Формально – за то, что чиновник не исполнял свои обязанности более трех месяцев, но по мнению Крупина, все дело в вопросе объединения.

– Главу нужно убрать, потому что он не хочет идти на поводу у республики. Глава совершенно мешает всему, в том числе этим изменениям. Хотя если пойти по пути объединения, я не против объединения – это нормально, но почему бы не объединить остальные поселения, почему не сделать это муниципальным округом тогда? Но что будет делать тогда даже избранный глава без возможности помочь людям? Просто сидеть? Если глава не может помочь, потому что у него нет таких полномочий, то зачем нужен такой глава? – спрашивает Крупин.

Председатель нового горсовета Сортавалы Владимир Головченко, который "уволил" Крупина, настаивает на формальных причинах: мэр богатой Сортавалы не хочет делиться бюджетными деньгами с соседним бедным поселением, Хелюлей, а городские депутаты – хотят.

– Вот посмотрите на Москву. В Москве пенсионеры получают на восемь тысяч больше пенсию, чем у нас. Потому что Собянин установил такую доплату. Это справедливо? Несправедливо. Так и у нас. Неправильно это, когда рядом с бедной Хелюлей такая богатая Сортавала. Надо делиться с соседями, – говорит Головченко.

Владимир Головченко

По словам Головченко, управленческие качества Крупина его вполне устраивают и городом он управляет грамотно. А отправить его в отставку депутаты решили вовсе не за экономические просчеты, а за нежелание вести диалог с горсоветом:

– Город – это не только хозяйство городское, но и люди. Мэр должен и хозяйством заниматься, и с разными людьми диалог вести. В том числе с теми, кто ему не нравится. Нас, депутатов, как и его, выбрали люди. У избирателей были свои наказы депутатам, нам их надо выполнять. А как мы будем их выполнять, если Крупин не подписал ни одного нашего решения? Вы можете себе представить – ни одного, начиная с первой мартовской сессии, где мы голосовали за объединение с Хелюлей, до последней, где мы важные инвестиционные решения принимали? Мы предлагали ему диалог, и я лично с ним об этом разговаривал, но он не поддается. Поэтому приняли решение о его отставке, - говорит Владимир Головченко.

Последний выборный мэр?

На скандальной сессии горсовета 2 июля, по словам Крупина, власти допустили много ошибок. Во-первых, в зал не пустили горожан, которые пришли высказать свое мнение о работе их мэра: кто-то из людей получил ушибы и ссадины в борьбе с охраной. Во-вторых, избранный депутатами и.о. мэра тут же занял кабинет Крупина, хотя тот еще формально был его хозяином. Видео потасовки облетело соцсети – горожане начали собираться на митинг.

– Это был масштаб какого-то бедствия, потому что мне звонили, писали СМС, люди встречали меня, приходили ко мне домой, говорили: "Сергей Владимирович, мы выходим, где вилы брать?" Вот тогда я немного разволновался, потому что люди выйдут, это будет что-то неорганизованное, – рассказывает Крупин. – Но я не ожидал такой поддержки, я привык к части критики, для меня было неожиданностью, что люди, которые даже за меня не голосовали, которые постоянно критиковали меня, они звонили и говорили: "Да, у нас есть с вами трения, но все это неправильно, это надругательство над всеми жителями города".

Благоустроенный сквер, Сортавала

Сегодня он снова занимает свое кресло мэра. 16 июля городской суд Сортавалы восстановил его в должности. За то время, что Крупин был отстранен, был подписан документ об объединении Сортавалы с Хелюлями, а также отменены прямые выборы главы города Сортавалы: горожанам предложили организовать референдум, на котором они смогут решить, нужен им выбираемый глава или назначаемый.

Сортавальцы уже начали подготовку к этому референдуму. А Сергей Крупин готовится к новому суду: депутаты подали апелляцию на его восстановление в Верховный суд Карелии.

– Я не хочу быть последним выборным главой Сортавальского городского поселения. Поглотил, слил последние остатки демократии и ушел куда-то. До всего конфликта я даже не знал, какой я мэр. Что-то получается, видишь результаты своего труда, есть положительное, но есть и отрицательное при этом. Но после того, как люди звонили, приходили, писали, останавливали меня на улицах, я так понял, что людям я нужен, я их устраиваю. Я – местный житель, я – житель Сортавалы, – говорит Крупин.