Cветлана Тихановская — силовикам: Переходите на сторону света! 4 31.07.2020, 13:59

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Фото: телеграм-канал Страна Для Жизни

Сотрудники силовых структур часто сталкиваются с хамством и самодурством со стороны начальства.

Кандидат в президенты Светлана Тихановская в пятницу, 31 июля, отправилась на запад Беларуси. Первый ее митинг сегодня проходит в Сморгони. В этот же день запланированы массовые мероприятия в Молодечно и Лиде, передает tut.by.

В Сморгони, несмотря на пасмурную погоду и начавшийся прямо со старта митинга дождь, на мероприятие собралось более тысячи человек. Народ разогревали треки Юрия Шевчука и ставшие традиционными для подобных акций «Грай» и «Ня быць скотам» Ляписа Трубецкого, «Тры чарапахі» N.R.M.

В начале митинга волонтеры раздавали пришедшим листовки, а ведущий предупредил о том, что при появлении провокаторов людям нельзя вступать с ними в конфликты, так как за этим может последовать предупреждение кандидату Светлане Тихановской, а получение двух предупреждений приведет к снятию ее с выборов. Ведущий со сцены заявил о том, что по его подсчетам на митинг пришло не менее полутора тысяч человек из 36-тысячного населения Сморгони.

В 13.30 под песню «Муры» на сцене появились Светлана Тихановская, Вероника Цепкало и Мария Колесникова.

— А у вас что, обеденный перерыв? Спасибо, что вы все пришли! — обратилась к собравшимся кандидат в президенты.

Светлана Тихановская традиционно рассказывала о своем муже Сергее, о том, что он вселил надежду на перемены в сердца белорусов, а после его задержания решила продолжить его дело, хоть и была вынуждена отправить своих детей за границу из-за угроз.

— Я пожертвовала спокойной семейной жизнью не только ради себя, но и ради вас всех.

Люди начали кричать «Молодец!».

Тихановская обратилась к пожилым людям: поблагодарив тех из них, кто пришел на митинг, она призвала их не бояться за свои пенсии и рассказывать о переменах своим ровесникам — соседям, друзьям и близким. Представителей правоохранительных органов и силовых структур она назвала хорошими людьми, являющимися заложниками системы, которые часто сталкиваются с хамством и самодурством руководства.

— Я думаю, вы тоже устали от неуважения. В ваших структурах темно и грязно, переходите на сторону света.

В ответ собравшиеся скандировали «Света!».

Тихановская также призвала членов избирательных комиссий перешагнуть свой страх и сделать все, чтобы нынешние выборы оказались максимально честными и прозрачными.