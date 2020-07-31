закрыть
31 июля 2020, пятница, 15:35
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Cветлана Тихановская — силовикам: Переходите на сторону света!

4
  • 31.07.2020, 13:59
  • 8,412
Cветлана Тихановская — силовикам: Переходите на сторону света!
Фото: телеграм-канал Страна Для Жизни

Сотрудники силовых структур часто сталкиваются с хамством и самодурством со стороны начальства.

Кандидат в президенты Светлана Тихановская в пятницу, 31 июля, отправилась на запад Беларуси. Первый ее митинг сегодня проходит в Сморгони. В этот же день запланированы массовые мероприятия в Молодечно и Лиде, передает tut.by.

В Сморгони, несмотря на пасмурную погоду и начавшийся прямо со старта митинга дождь, на мероприятие собралось более тысячи человек. Народ разогревали треки Юрия Шевчука и ставшие традиционными для подобных акций «Грай» и «Ня быць скотам» Ляписа Трубецкого, «Тры чарапахі» N.R.M.

В начале митинга волонтеры раздавали пришедшим листовки, а ведущий предупредил о том, что при появлении провокаторов людям нельзя вступать с ними в конфликты, так как за этим может последовать предупреждение кандидату Светлане Тихановской, а получение двух предупреждений приведет к снятию ее с выборов. Ведущий со сцены заявил о том, что по его подсчетам на митинг пришло не менее полутора тысяч человек из 36-тысячного населения Сморгони.

В 13.30 под песню «Муры» на сцене появились Светлана Тихановская, Вероника Цепкало и Мария Колесникова.

— А у вас что, обеденный перерыв? Спасибо, что вы все пришли! — обратилась к собравшимся кандидат в президенты.

Светлана Тихановская традиционно рассказывала о своем муже Сергее, о том, что он вселил надежду на перемены в сердца белорусов, а после его задержания решила продолжить его дело, хоть и была вынуждена отправить своих детей за границу из-за угроз.

— Я пожертвовала спокойной семейной жизнью не только ради себя, но и ради вас всех.

Люди начали кричать «Молодец!».

Тихановская обратилась к пожилым людям: поблагодарив тех из них, кто пришел на митинг, она призвала их не бояться за свои пенсии и рассказывать о переменах своим ровесникам — соседям, друзьям и близким. Представителей правоохранительных органов и силовых структур она назвала хорошими людьми, являющимися заложниками системы, которые часто сталкиваются с хамством и самодурством руководства.

— Я думаю, вы тоже устали от неуважения. В ваших структурах темно и грязно, переходите на сторону света.

В ответ собравшиеся скандировали «Света!».

Тихановская также призвала членов избирательных комиссий перешагнуть свой страх и сделать все, чтобы нынешние выборы оказались максимально честными и прозрачными.


популярное за неделю

Мнение

Для кого Лукашенко устроил спектакль с ЧВК под Минском?
Для кого Лукашенко устроил спектакль с ЧВК под Минском? Ирина Халип
Группа «Альфа» должна немедленно арестовать Лукашенко
Группа «Альфа» должна немедленно арестовать Лукашенко Дмитрий Бондаренко
План победы
План победы Андрей Санников
Беларусь выбирает Плошчу
Беларусь выбирает Плошчу Владимир Халип