Китай запустил навигационную систему — конкурента GPS и ГЛОНАСС

Китай запустил навигационную систему — конкурента GPS и ГЛОНАСС2
- 31.07.2020, 14:13
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Проект мог обойтись Пекину в $10 миллиардов.
Китай запустил собственную глобальную навигационную систему третьего поколения Beidou-3. Об этом на церемонии по случаю ввода системы в эксплуатацию заявил глава КНР Си Цзиньпин, сообщает svoboda.org.
Beidou считается конкурентом американской GPS и российской системе ГЛОНАСС. Предполагается, что Китай уже в этом году начнет предоставлять навигационные услуги по всему миру.
Китай запустил проект Beidou в 1994 году. Первые спутники вышли на орбиту в 2000-м. До 2012 года они работали только в Китае, а затем в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Общее число спутников составляет 55. Последний был запущен в конце июня.
Beidou-3 охватывает всю поверхность Земли. По неподтвержденным данным, проект обошелся Пекину в 10 миллиардов долларов.