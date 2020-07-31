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Ученые рассказали, к чему приведет «глобальное наводнение» в конце XXI века

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  • 31.07.2020, 14:16
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Ученые рассказали, к чему приведет «глобальное наводнение» в конце XXI века
Иллюстрационное фото

Климатологи провели исследование.

К концу XXI века наводнения во всех прибрежных регионах Земли станут происходить примерно на 50% чаще. Это поставит под угрозу объекты экономической инфраструктуры с совокупной стоимостью до 20% от мирового ВВП, пишут климатологи в научном журнале Scientific Reports.

"Необычно мощные наводнения, которые раньше случались раз в столетие, к концу XXI века будут происходить примерно в десять раз чаще. Это говорит о том, что значительная часть прибрежных сообществ находится под угрозой уничтожения. Готовиться к этому нужно уже сейчас", – рассказала Эбру Кирезджи, климатолог из Мельбурнского университета (Австралия) и один из авторов исследования.

Климатологи считают, что из-за глобального потепления может не только значительно вырасти уровень Мирового океана, "благодаря" ему могут чаще происходить прибрежные наводнения. Их причиной могут быть необычно сильные шторма и другие экстремальные погодные явления.

Ученые опасаются, что подобные события могут сделать многие низменные прибрежные регионы Земли, где сосредоточена значительная часть ее населения и промышленного потенциала, непригодными или очень дорогими для обитания. Кирезджи и ее коллеги попытались получить первые достаточно точные и детальные прогнозы подобного рода, просчитав то, как рост уровня моря и учащение штормов будут влиять на частоту наводнений.

Для этого ученые создали компьютерную модель Земли, которая показывает, как рост температуры воды и таяние ледников Арктики и Антарктики повлияют на уровень моря, а также как "накачка" тепловой энергии в атмосферу будет действовать на вероятность аномально сильных штормов и ураганов.

Век прибрежных наводнений

С помощью этой модели ученые просчитали несколько сценариев того, как изменится ситуация в прибрежных регионах планеты. Сценарии отличались тем, насколько активно человечество будет бороться с глобальным потеплением в ближайшее столетие.

Эти расчеты показали, что во всех случаях самые большие проблемы с наводнениями будут исходить не от роста уровня моря, на долю которого придется около трети подобных событий, а от необычно сильных ураганов. Из-за обоих факторов прибрежных наводнений к концу века станет примерно на 50% больше. Это произойдет, если человечество откажется от дальнейших сокращений в объемах выбросов парниковых газов.

Согласно прогнозу, особенно сильно эти катаклизмы затронут западное побережье Франции, Португалии и Испании, северные берега Австралии и Новой Зеландии, восточное побережье США, Китая, Бразилии и Африки, а также западные берега стран Юго-Восточной Азии. В этих регионах прибрежные наводнения будут происходить в десятки раз чаще, чем в прежние годы.

В общей сложности эти процессы затронут прибрежные территории площадью примерно в 800 млн км2 с населением около 225 млн человек. При этом общая стоимость объектов инфраструктуры и жилых помещений, которым будут угрожать подобные наводнения, составит от12 до 20% от мирового ВВП.

Исполнение Парижских соглашений и частичная реализация других мер, согласно расчетам Кирезджи и ее коллег, снизит эти показатели примерно в полтора раза. Однако количество и частота прибрежных наводнений все равно вырастет достаточно сильно. Поэтому ученые рекомендуют начать строить защитные сооружения и прорабатывать меры по ликвидации последствий подобных наводнений уже сегодня.


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