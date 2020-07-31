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Десантник на митинге в Сморгони: Нужно менять эту власть!

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  • 31.07.2020, 14:32
  • 3,621
Десантник на митинге в Сморгони: Нужно менять эту власть!

Большинство людей - за Светлану Тихановскую.

Объединенный штаб кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской продолжает тур по городам Беларуси. Сегодня на митинг в Сморгони в рабочее время пришло более тысячи человек.

Десантник Вадим Прокопович рассказал, почему пришел на встречу: «Я решил поддержать Светлану Тихановскую. Нужно менять эту власть! Сегодняшняя власть не смотрит за порядком, беспорядок везде. Они просто говорят, но ничего не делают. В нашем городе - большинство за Светлану Тихановскую».

Сайт Charter97.org проводит онлайн-трансляцию с митинга.


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