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Российский рубль уходит в штопор

  • 31.07.2020, 13:26
  • 2,450
Российский рубль уходит в штопор
Фото: Reuters

Без вмешательства центробанка РФ cитуация может закончиться обвалом.

Рубль продолжает погружение к новым минимумам на Московской бирже вопреки неизменным ценам на нефть и самому резкому за 10 лет падению доллара на форексе.

На торгах в пятницу евро впервые с начала апреля превысил отметку 87 рублей. На 12.43 мск сделки с расчетом «завтра» заключаются по 87,62 рубля за евро с повышением курса на 97 копеек за день, 3,87 рубля с начала недели и 8 рублей - с начала июля, пишет finanz.ru.

Европейская валюта дорожает восьмой торговый день подряд, чего статистика биржи не фиксировала с июля 2016 года, и находится в шаге от панических пиков марта, когда ее курс достигал 89,6 рубля.

Евро продолжает ралли к доллару на форексе, обновляя максимумы с 2018 года в ежедневном режиме: в пятницу курс пробил 1,19, тогда как индекс доллара опускался до 92,52 пункта, рекордно низкого значения за последние 30 месяцев.

Ползучая девальвация доллара, потерявшего за июль почти 5% на ожиданиях новых триллионных вливаний от ФРС, обошла стороной российский валютный рынок, который в одночасье из фаворита EM превратился в аутсайдера.

Вчера рубль показал второй худший результат среди основных ЕМ валют, указывает главный экономист РФПИ Дмитрий Полевой. «Причины кроются в конвертации крупных дивидендных выплат, совпавших по времени с окончанием налоговых платежей и периодом значительных распродаж на рынке ОФЗ и в российских акциях, вызванных ухудшением внешнего фона», - говорит он.

«Ситуация складывается неблагоприятно для рубля со всех сторон», - пишут аналитики Росбанка: экспортеры, продававшие валюту под июльские платежи в бюджет, ушли с рынка как раз в тот момент, когда иностранные инвесторы начали скупку долларов для конвертации дивидендов.

Речь идет прежде всего о выплатах «Газпрома», сказал Reuters дилер крупного западного банка. До 4 августа зарубежные держатели его акций купят на бирже 1,3 млрд долларов, оценивает Газпромбанк. Еще 886 млн долларов к 6 августа уйдет с рынка в рамках конвертации дивидендов ЛУКОЙЛа.

«Для ряда нерезидентов столь значительное снижение рубля в последние дни могло быть триггером к закрытию позиций, которые открывались по сопоставимым уровням в апреле-мае», - отмечает Полевой.

У ряда инвесторов в рубль, похоже, начали срабатывать стоп-лоссы, говорит дилер. Рынок ждет продолжение покупок валюты под дивиденды «Газпрома», поэтому несмотря на конец месяца выходить из доллара спекулянты, скорее всего, не будут, добавляет он.

Ждать поддержки от иностранных инвесторов в госдолг не стоит. «Снижение ключевой ставки в России делает рубль все менее привлекательным для нерезидентов», - констатирует операционный директор казначейства Уральского банка реконструкции и развития Владимир Зотов.

Остановить падение рубля могло бы улучшение глобальных настроений, отмечают в Росбанке, но пока поводов не видно. Количество выявляемых случаев коронавируса в США снова превысило 70 тысяч в день, число смертельных случаев выросло до максимума более чем за месяц, тогда как конгресс США тянет до последней минуты с соглашением по новому пакету мер поддержки экономики. До истечения срока действия старого остался один день.

В этих условиях дилеры на валютном рынке продолжат работать в «защитном режиме», покупая доллар на просадках курса, считают в Росбанке.

К покупке валюты подключается население, указывает начальник Центра разработки стратегий Газпромбанка Егор Сусин: «Неделю назад открыли продажи туров в ряд стран, только Турция - это около миллиона туристов в месяц по прошлому году, безусловный дополнительный минус для рубля».

Дальнейшее движение курсов будет зависеть от поведения ЦБ, говорит Зотов: «Будет ли регулятор продавать валюту, регулируя курс, или его устраивает текущее положение вещей».

Без вмешательства центробанка следующей остановкой для рубля могут стать отметки 74,5 за доллар и 89 за евро, считает он.


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