закрыть
31 июля 2020, пятница, 15:36
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Путин обсудил с Совбезом РФ задержание россиян в Беларуси

18
  • 31.07.2020, 14:47
  • 5,878
Путин обсудил с Совбезом РФ задержание россиян в Беларуси

Президент России надеется, что российские граждане будут освобождены в ближайшее время.

Президент России Владимир Путин и постоянные члены Совета безопасности России обсудили безосновательное задержание россиян в Беларуси, выразив надежду на их освобождение, сообщает tut.by.

«Состоялся обстоятельный разговор об инциденте с задержанием российских граждан в Беларуси. Выражена надежда на то, что уже в ближайшее время в эту ситуацию будет внесена ясность и безосновательно задержанные российские граждане будут освобождены», — указано в сообщении.

В совещании приняли участие премьер-министр Михаил Мишустин, спикеры обеих палат парламента Валентина Матвиенко и Вячеслав Володин, заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев, глава администрации Кремля Антон Вайно, секретарь Совбеза Николай Патрушев, министры внутренних дел Владимир Колокольцев и обороны Сергей Шойгу, директор ФСБ Александр Бортников, руководитель СВР Сергей Нарышкин, а также спецпредставитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.


популярное за неделю

Мнение

Для кого Лукашенко устроил спектакль с ЧВК под Минском?
Для кого Лукашенко устроил спектакль с ЧВК под Минском? Ирина Халип
Группа «Альфа» должна немедленно арестовать Лукашенко
Группа «Альфа» должна немедленно арестовать Лукашенко Дмитрий Бондаренко
План победы
План победы Андрей Санников
Беларусь выбирает Плошчу
Беларусь выбирает Плошчу Владимир Халип