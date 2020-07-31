Путин обсудил с Совбезом РФ задержание россиян в Беларуси 18 31.07.2020, 14:47

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Президент России надеется, что российские граждане будут освобождены в ближайшее время.

Президент России Владимир Путин и постоянные члены Совета безопасности России обсудили безосновательное задержание россиян в Беларуси, выразив надежду на их освобождение, сообщает tut.by.

«Состоялся обстоятельный разговор об инциденте с задержанием российских граждан в Беларуси. Выражена надежда на то, что уже в ближайшее время в эту ситуацию будет внесена ясность и безосновательно задержанные российские граждане будут освобождены», — указано в сообщении.

В совещании приняли участие премьер-министр Михаил Мишустин, спикеры обеих палат парламента Валентина Матвиенко и Вячеслав Володин, заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев, глава администрации Кремля Антон Вайно, секретарь Совбеза Николай Патрушев, министры внутренних дел Владимир Колокольцев и обороны Сергей Шойгу, директор ФСБ Александр Бортников, руководитель СВР Сергей Нарышкин, а также спецпредставитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.