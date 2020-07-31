Учителей оставили без премий

Учителей оставили без премий3
- 31.07.2020, 14:52
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Дела с бюджетом совсем плохи.
Брестский областной исполнительный комитет принял решение отменить выдачу ежегодных премий преподавателям, которые подготавливали победителей заключительных этапов республиканских (международных) олимпиад, сообщает телеграм-канал nexta_tv.
Не получат денежного вознаграждения и мастера производственного обучения учреждений профессионально-технического образования.
Обучающиеся в учреждениях общего среднего и профессионально-технического образования области, а именно победители заключительных этапов республиканских (международных) олимпиад по общеобразовательным предметам и конкурсов профессионального мастерства, премий за свои достижения тоже больше не получат.
После такого решения властей учителя должны быть еще более мотивированы к честному подсчету голосов на предстоящих президентских выборах.