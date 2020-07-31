«В Минске на Площади собираем миллион мужчин - пока таракан не убежит»6
- 31.07.2020, 14:58
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Белорусы - потомки великих воинов и славных партизан.
Вместе будем стоять до победы - либо пока таракан не убежит из страны, либо пока его не арестуют. За будущее наших детей, за наших женщин и матерей. Об этом телеграм-каналу "Баста!" заявил читатель.
"Белорусские мужчины, мы потомки великих воинов и славных партизан, - пишет читатель. - Если безумный таракан не уйдёт по хорошему и подтасует результаты выборов, 9 августа вечером выходим все на площади и улицы во всех городах. Все в масках, не забываем про коронавирус.
В Минске на Площади собираем миллион мужчин, будем мирно протестовать пока не скинем таракана с кресла, и если потребуется, дадим прикурить его пособникам, которые вовремя не додумаются перейти на сторону народа. Уверен, что все они будут с нами.
Вместе будем стоять до победы - либо пока таракан не убежит из страны, либо пока его не арестуют. За будущее наших детей, за наших женщин и матерей".
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