«В Минске на Площади собираем миллион мужчин - пока таракан не убежит» 6 31.07.2020, 14:58

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Фото: ТАСС

Белорусы - потомки великих воинов и славных партизан.

Вместе будем стоять до победы - либо пока таракан не убежит из страны, либо пока его не арестуют. За будущее наших детей, за наших женщин и матерей. Об этом телеграм-каналу "Баста!" заявил читатель.

"Белорусские мужчины, мы потомки великих воинов и славных партизан, - пишет читатель. - Если безумный таракан не уйдёт по хорошему и подтасует результаты выборов, 9 августа вечером выходим все на площади и улицы во всех городах. Все в масках, не забываем про коронавирус.

В Минске на Площади собираем миллион мужчин, будем мирно протестовать пока не скинем таракана с кресла, и если потребуется, дадим прикурить его пособникам, которые вовремя не додумаются перейти на сторону народа. Уверен, что все они будут с нами.

Вместе будем стоять до победы - либо пока таракан не убежит из страны, либо пока его не арестуют. За будущее наших детей, за наших женщин и матерей".

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