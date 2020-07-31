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Светлана Тихановская собирает стадион в Молодечно (Видео, онлайн)

  • 31.07.2020, 15:27
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Светлана Тихановская собирает стадион в Молодечно (Видео, онлайн)
Светлана Тихановская
Фото: Getty Images

Сегодня объединенный штаб посетит три города.

Объединенный штаб кандидата в президенты Светланы Тихановской проводит митинг в Молодечно. Акция проходит на стадионе по улице Машерова.

Напомним, сегодня уже прошла акция в Сморгони, которая собрала более тысячи человек.

15:31 Сотни людей на входе. Сегодня явно будет аншлаг!

15:30 На входе молодеченцам раздают бело-красно-белые флаги. Сегодня будет много национальной символики.

15:27 Несколько сотен людей на подходах к стадиону. Молодечно традиционно считается очень политизированным городом. В 90-е «городом Солнца» руководил один из самых сильных противников Лукашенко Геннадий Карпенко. Очень много людей выходило и на акции против закона о «тунеядцах» в 2017 году.

15:25 Люди начали cобираться заранее. Вот столько людей было за полчаса до начала акции.


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