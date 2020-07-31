Светлана Тихановская собирает стадион в Молодечно (Видео, онлайн)
- 31.07.2020, 15:27
- 1,142
Сегодня объединенный штаб посетит три города.
Объединенный штаб кандидата в президенты Светланы Тихановской проводит митинг в Молодечно. Акция проходит на стадионе по улице Машерова.
Напомним, сегодня уже прошла акция в Сморгони, которая собрала более тысячи человек.
15:31 Сотни людей на входе. Сегодня явно будет аншлаг!
15:30 На входе молодеченцам раздают бело-красно-белые флаги. Сегодня будет много национальной символики.
15:27 Несколько сотен людей на подходах к стадиону. Молодечно традиционно считается очень политизированным городом. В 90-е «городом Солнца» руководил один из самых сильных противников Лукашенко Геннадий Карпенко. Очень много людей выходило и на акции против закона о «тунеядцах» в 2017 году.
15:25 Люди начали cобираться заранее. Вот столько людей было за полчаса до начала акции.