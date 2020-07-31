Индийский расклад Anti-colorados, defence-line.org

31.07.2020, 15:12

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РФ может потерять не только рынок углеводородов.

Знаменитый инцидент в Кашмире, произошедший между авиацией Пакистана и Индии и закончившийся позорным избиением индусов, летавших на российских аэропланах, заставил Дели задуматься о смене своего авиационного парка. С учет специфических требований индийской стороны о том, что поставки крупных партий самолетов (и не только самолетов) должны сопровождаться выпуском или сборкой части продукции в самой Индии, делает возможную сделку не такой уж и однозначно выгодной.

С одной стороны, Индия способна покупать действительно крупные партии военной продукции, но с другой – речь идет о передаче технологий производства конкретного вида вооружений. На это могут пойти отнюдь не все производители и в любом случае, возможная сделка для продавца имеет не только плюсы, но и очевидные минусы.

Но с другой стороны, поставщики оружия в Китай в конце концов тоже сталкиваются с тем, что их техника подвергается реинжинирингу и через время там начинают выпускать подделку, пусть и худшего качества, но значительно более дешевую. То есть, там технологии все равно переходят, но грязно, без наработок, необходимых именно при организации такого производства.

А с третьей стороны, индусов тоже можно понять, ведь полностью зависеть от поставок вооружений и что более важно – от поставок комплектующих, запчастей и прочего, было бы верхом безрассудства. Ведь имеется распространенная практика остановки поставок вооружений стране, которая ведет войну с другой страной.

Такие поставки одной стороне вооруженного конфликта будут безусловно восприняты второй стороной как враждебные, со всеми вытекающими последствиями. То есть, сам факт поставок оружия воюющей стране вовлекает поставщика в нее, на стороне его покупателя. Кстати, именно поэтому у нас были сложности с поставкой вооружений и именно поэтому не было объявлено военное положение.

Как только мы бы его объявили, то поставки вооружений стали бы в режим «стоп» наглухо. Поэтому пришлось выбирать позицию «ни то, ни это», что дало возможность потенциальным поставщикам трактовать ситуацию на свой вкус. Так Германия, например, четко придерживается линии, что Украина де-факто, находится в состоянии войны с РФ и потому – держит эмбарго на поставку любой продукции военного назначения. А Литва – наоборот, решила для себя, что раз ни Украина, ни РФ не объявляли войны, то можно спокойно поставлять боеприпасы, которые нам нужны были как воздух.

Поэтому-то Индия и хочет получить возможность производить необходимую военную продукцию самостоятельно, в случае развития такой ситуации. Ведь самый замечательный самолет или танк имеют свой предел ресурса, после чего нужно менять или ремонтировать двигатели или, как с танком – ствол пушки. Пришло время и – меняй, либо система выйдет из строя в самый неподходящий момент. Или самая замечательная пушка становится металлоломом, если для нее нет снарядов и взять их негде.

В общем, Индия в том самом коротком бою очень быстро почувствовала свое технологическое отставание даже от Пакистана. А с учетом того, что за последние два десятка лет Пакистан очень плотно работал с Китаем и имеет целый ряд совместных разработок различных систем вооружений, то с Китаем – тоже не получится тягаться.

Как не крути, а Индия имеет два периодически вспыхивающих пограничных конфликта: на Западе, в Кашмире – с Пакистаном, и на востоке, в Тибете, с Китаем, а потому свой технологический уровень приходится соотносить с таковым у противника. Тем более, что как Индия, так и ее противники, все обладают ядерным потенциалом.

Отсюда следует, что любые конфликты, если их не удается избежать, должны носить подчеркнуто не ядерный характер. То есть, драку следует вести только и исключительно обычными вооружениями, чтобы не повторить то, что (согласно историческим хроникам), произошло в Мохенджодаро, на территории нынешнего Пакистана, недалеко от границы с Индией.

Поэтому вот такие противостояния происходят (и слава богу) в режиме демонстрации возможностей. И если недавние стычки с китайцами происходили в режиме натурального мордобоя, кулаками палками и камнями, то с пакистанцами дело дошло до воздушных дуэлей, где индусы проиграли в чистую.

И тогда было принято решение пересаживаться на самолеты не российского производства, поскольку пакистанцы побили их на уже довольно стареньких F-16. В результате первого конкурса на поставку самолетов, откуда аккуратно подвинули россиян, и первую партию выиграли французы с их Dassault Rafale Rafale.

На сегодня они считаются одними из лучших самолетов 4 поколения и даже в плане низкой радиолокационной заметности они приближаются к характеристикам самолетов 5 поколения. По крайней мере, они выглядят не хуже российских и китайских разработок, позиционируемых ими как самолеты «пятого поколения» (на самом деле – нет).

И вот прошло сообщение о том, что несколько дней назад с французского завода Dassault Rafale расположенного в Бордо – Bordeaux-Mérignac, где выпускаются и выпускались почти все французские боевые самолеты, в том числе – «Миражи» и «Рафали», на авиабазу Амбала в Харьяне, прибыли первые пять новеньких самолетов из ранее заказанной партии. Они должны были прибыть на место еще в мае, но сроки были сдвинуты из-за пандемии коронавируса.

Самолеты проделали 8 тыс километров с одной промежуточной посадкой на авиабазе Аль-Дафра в Эмиратах и в сопровождении самолетов-заправщиков ВВС Франции. Наверное, это был маркетинговый ход, поскольку обычно самолет поставляются морем. А здесь был продемонстрировал длинный беспроблемный перелет и дозаправка в воздухе. Вполне возможно, что и летающие танкеры тоже заинтересуют индусов.

В общем, первая пятерка из 36 заказанных самолетов, на общую стоимость в $ 8,7 млрд состоялась, а полностью все самолеты будут поставлены до 2022 года. Как нетрудно догадаться, все эти самолеты будут базироваться в Кашмире, недалеко от границы с Пакистаном.

Тут надо заметить, что именно индийская версия самолетов выглядит не так, как французы выпускают их для себя. По желанию заказчика там установлены ряд новейших систем управления самолетом и вооружением как от французских, так и израильских производителей. То есть, птички имеют «полный фарш». Ну и конечно же, к этим самолетам идет полный набор вооружений, от ракет «воздух-воздух», различных вариантов самонаведения и дальности, до высокоточных боеприпасов, класса «воздух-поверхность». И что главное, все это – с гарантией, сопровождением и обслуживанием.

Есть большая доля вероятности того, что пересев на нормальные самолеты, Индию навсегда попустит от пагубной традиции покупать хоть что-то у Московии. По крайней мере, к хорошему привыкают очень быстро и потом заставить снова пользоваться Г почти невозможно. А это значит, что РФ может потерять не только рынок углеводородов.

Anti-colorados, defence-line.org