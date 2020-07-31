Как похудеть, не выходя из дома: врачи раскрыли секрет 31.07.2020, 15:23

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Фото из открытых источников

Достаточно следовать некоторым простым правилам.

Сжигать лишние калории можно, занимаясь обычными домашними делами. Об этом сообщает cursorinfo.co.il.

К примеру, если на руки и/или на ноги надеть утяжелители (небольшой груз), то расход энергии, а значит, и сжигание жира, увеличится на 15% при выполнении любой работы, будь то мытье посуды, уборка, глажка, готовка. Купить утяжелители можно в магазине по вполне разумной цене.

Причем обязательно. Потому что одной из частых причин избыточного веса является отказ от завтрака. Те, кто вместо завтрака выпивают чашечку кофе, оказывают своей фигуре медвежью услугу. Ведь завтрак «запускает» организм после ночного отдыха.

Чтобы нормально функционировать, организму нужна энергия, и завтрак служит той «пусковой кнопкой», которая помогает ему работать, ускоряя обмен веществ и сжигая таким образом жир. Лучший вариант завтрака – каша. Причем если вместо сахара добавлять в нее фрукты, удовольствие будет тройное: сладко, вкусно и полезно.

Ускорить обмен веществ, а значит, и избавиться от лишнего веса можно и с помощью определенных продуктов. Американские ученые провели любопытное исследование, в результате которого выяснили, что люди могут потерять 10% веса за год без диет и изнуряющих физических нагрузок. Способ оказался очень простым и приятным: в ежедневный рацион испытуемых добавили два стакана свежих овощей (примерно два огурца и два помидора). Таким образом при весе 100 кг человек сбрасывал за год 10 кг.

Оказывается, можно успешно худеть, не покидая стен любимой квартиры.

О том, как начать эффективно избавляться от лишнего веса, рассказал остеопат Владимир Животов. По его словам, одним из лучших способов похудения является приборка в доме. Эксперт утверждает, что нагрузка на организм в результате уборки сопоставима с активностью в спортивном зале.

Самым не энергозатратным методом уборки является та, что проводится с задействованием пылесоса. Более полезной для похудения является помывка полов. Делать это можно на четвереньках, так процесс сжигания калорий будет более интенсивным.

Похудеть также помогут подметание полов веником и ручная стирка белья. Сюда же эксперт отнес стирание пыли и развешивание штор. До уборки рекомендуется сделать несколько разминочных упражнений, а после домашней работы — замяться. Возможны противопоказания, прежде требуется консультация специалиста.