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«Многие женщины выйдут на улицы»

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  • 31.07.2020, 15:52
  • 3,547
«Многие женщины выйдут на улицы»
ФОТО: AP

Белорусы устали смотреть на беспредел со стороны властей.

Многие женщины пойдут на улицы, чтобы защитить своих детей. Я знаю, куда и когда пойду.

«У меня нет сыновей, у меня есть дочери, внуки, - пишет читательница телеграм-канала «Баста!». - Лукашенко набрал кредитов столько, что внуки не рассчитаются.

Мне 56 лет, и я устала смотреть на беспредел со стороны властей. Мне нечего терять. Здоровья нет, пенсионный возраст ещё поднимет.

Многие женщины пойдут на улицы, чтобы защитить своих детей. Я знаю, куда и когда пойду. Я буду защищать своих детей!

На митинге я видела, сколько вышло людей моего возраста. Нам нечего терять».

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