У людей, которые не болели COVID-19, обнаружили иммунитет к вирусу 6 31.07.2020, 16:16

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Как это возможно?

Иммунная система людей, которые не подвергались воздействию нового коронавируса, оказывается, уже «знакома» с патогеном, пишет «Новое время».

Возможно, это поможет таким людям облегчить течение болезни, если человек действительно заразится COVID-19, полагают авторы нового исследования из Германии и Великобритании.

Исследование показало, что среди выборки из 68 здоровых взрослых людей в Германии, которые не подвергались воздействию коронавируса, 35% имели Т-клетки в крови, которые реагировали на вирус.

Т-клетки являются частью иммунной системы и помогают защитить организм от инфекции. Реактивность Т-клеток предполагает, что иммунная система могла иметь некоторый предыдущий опыт борьбы с подобной инфекцией и может использовать эту память для борьбы с новой инфекцией. По мнению ученых, эти клетки были «вероятно приобретены при предыдущих инфекциях эндемическими» коронавирусами. Такая особенность иммунитет называется перекрестной реактивностью.

Новое исследование включало анализ образцов крови 18 пациентов COVID-19 в возрасте от 21 до 81 года и здоровых доноров в возрасте от 20 до 64 лет в Германии. Исследование показало, что Т-клетки, реагирующие на коронавирус, были обнаружены у 83% пациентов с COVID-19 (то есть у 15 человек из 18).

Исследователи также обнаружили ранее существовавшие перекрестно-реактивные Т-клетки у здоровых доноров, но они написали, что влияние этих клеток на исход болезни COVID-19 до сих пор остается неизвестным.

«Похоже, что в этом исследовании значительная часть людей обладает этим перекрестно-реактивным иммунитетом Т-клеток от других коронавирусных инфекций, что может оказать некоторое влияние на их жизнь с новым коронавирусом. Я думаю, что большой вопрос заключается в том, чтобы попытаться понять, какова роль этих Т-клеток», — сказал доктор Амеш Адаля, старший научный сотрудник Центра безопасности здравоохранения Университета Джона Хопкинса, который не участвовал в новом исследовании.

До настоящего времени во время пандемии коронавируса большое внимание уделялось антителам к COVID-19 и их роли в создании иммунитета против этой болезни.

Но эксперт по инфекционным заболеваниям доктор Уильям Шаффнер, профессор профилактической медицины и инфекционных заболеваний в Медицинской школе университета Вандербильта в Нэшвилле, который не принимал участия в новом исследовании, сказал, что нельзя игнорировать Т-клетки.

Авторы работы предупреждают, что присутствие Т-клеток не мешает людям заразиться коронавирусом, но их наличие влияет на серьезность заболевания

«Вот исследование, которое предполагает, что на самом деле может иметь место некоторая перекрестная реактивность — некоторое включение насоса, если хотите — с обычными коронавирусами, которые вызывают простуду у людей, и может быть некоторая перекрестная реактивность с вирусом COVID-19, который вызывает такой большой ущерб. Это само по себе интригующе, потому что мы думали с точки зрения антител, что не должно быть большого пересечения вообще», — сказал Шаффнер.

Во Всемирной организации здравоохранения считают, что человечество еще не скоро сможет выработать коллективный иммунитет против коронавируса.

Как заявил директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан, неизвестно, сколько жителей Земли должны переболеть COVID-19, чтобы можно было говорить о наличии у человечества коллективного иммунитета.

По его словам, большинство ученых считают, что заболевание должны перенести около 60% и 80% населения планеты, другие считают, что меньше.

«Какой бы ни была эта доля, мы не близки к ней, а это значит, что вирус еще долго будет жечь наше общество, прежде чем мы достигнем этого уровня иммунитета», — отметил Райан.