Польский министр иностранных призвал освободить политических заключенных Беларуси 1 31.07.2020, 16:28

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Яцек Чапутович

Об этом он заявил во время телефонного разговора с Макеем.

Министр иностранных дел Польши провел телефонные переговоры с министром иностранных дел Беларуси 31 июля, передает «Радыё Свабода».

Польская сторона сообщает в Twitter, что Яцек Чапутович «обратил внимание на необходимость освобождения политических заключенных, а также подчеркнул поддержку Польшей независимости Беларуси и ее развития, условием которых является настоящий диалог власти и общества».

Белорусская сторона о таком заявлении не упоминает. На сайте МИД Беларуси cообщается, что разговор состоялся по инициативе польской стороны, министры обсудили «широкий круг вопросов развития белорусско-польского сотрудничества, белорусские и польские предложения по реализации ряда региональных инициатив», а белорусский министр Владимир Макей «проинформировал польского коллегу о ходе подготовки к выборам».

На момент этого разговора правозащитники насчитывают в Беларуси 25 политических заключенных, в числе которых политики Николай Статкевич, Павел Северинец, Сергей Тихоновский и Виктор Бабарико.