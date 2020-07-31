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Прототип марсианского корабля Маска готов к первому полету

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  • 31.07.2020, 17:01
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Прототип марсианского корабля Маска готов к первому полету

Первая миссия может состояться уже в 2021.

Шестой по счету прототип космического корабля Spaceship в натуральную величину хорошо показал себя на огневых испытаниях двигателей Raptor. Теперь так называемый «SN5» готов к небольшому полету на 150 метров, рассказал Илон Маск.

Компания SpaceX провела статические огневые испытания Starship, запустив один двигатель Raptor, установленный на шестом по счету прототипе стальной ракеты с порядковым номером SN5. Аппарат оставался на площадке производственного комплекса SpaceX в Техасе, близ деревни Бока-Чика, сообщает Space.com, пишет «Хайтек+».

Как только испытания были завершены, глава компании Илон Маск сообщил своим подписчикам в Твиттере: «Starship завершил полноценный огневой тест. Скоро прыжок на 150 метров».

SpaceX строит и тестирует прототипы космического корабля Starship начиная с прошлого года, и большинство предшественников SN5 были так или иначе уничтожены в процессе испытаний. Так, SN4 взорвался во время пятых огневых испытаний 30 мая.

Судя по комментарию Маска, в ближайшее время SN5 должен, наконец, подняться в воздух. До сих пор это сделать удалось только предыдущему варианту прототипа, уменьшенной копии корабля под названием Starhopper.

У окончательной версии Starship будет шесть двигателей Raptor. Аппарат высотой 50 метров будет установлен на гигантскую сверхтяжелую ракету-носитель Super Heavy, которой для взлета понадобится еще 31 двигатель. Общая высота должна составить около 120 метров, диаметр конструкции — 10 метров, а на орбиту корабль сможет выводить свыше 150 тонн груза или 100 пассажиров.

И Starship, и Super Heavy будут полностью многоразовыми. Их первая совместная миссия может состояться уже в 2021.


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