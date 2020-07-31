Активист «Европейской Беларуси» Андрей Шарендо арестован на 15 суток 2 31.07.2020, 17:06

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Брестский активист верит, что 10 августа в Беларуси будет новый президент.

Активист гражданской кампании Европейская Беларусь Андрей Шарендо приговорен к 15 суткам административного ареста. Как стало известно сайту Сharter97.org, его задержали 28 июля во время обыска в своей квартире в Бресте. Во время обыска были конфискованы компьютер, телефон и личные вещи. Родные расценивают этот арест как способ изолировать активиста перед днем выборов 9 августа. Андрей Шарендо передал, что верит, что 10 августа в Беларуси будет новый президент.