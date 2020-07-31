Мировые ИТ-гиганты за день подорожали на $250 миллиардов 1 31.07.2020, 17:18

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Такой скачок на биржах произошел после выхода квартальных отчетов компаний.

Рыночная стоимость крупнейших мировых ИТ-компаний Amazon, Apple, Facebook и Google Alphabet в четверг, 30 июля, увеличилась на $250 млрд, превысив $5 трлн. Об этом в пятницу, 31 июля, сообщило информагентство Bloomberg, пишет «Корреспондент».

Скачок стоимости акций мировых гигантов ИТ-индустрии на биржах произошел после выхода квартальных отчетов компаний.

Чистая прибыль Apple в апреле-июне выросла на 18% к тому же периоду 2019 года, до $16,3 млрд, выручка - на 11%, до $59,7 млрд.

Чистая прибыль Amazon почти в 10 раз превысила прогноз биржевых аналитиков, достигнув $10,3 на акцию. Выручка выросла на 40%, до $88,91 млрд.

Выручка Facebook составила $18,7 млрд при прогнозе $17,4 млрд, чистая прибыль $1,8 на акцию при прогнозе $1,39 - на $1 млрд меньше

Чистая прибыль Google Alphabet составила $10,13 на акцию по сравнению с прогнозом в $8,21. Выручка составила $38,30 млрд, из них от видеосервиса YouTube - $3,81 млрд, облачные сервисы - $3,01 млрд.

Как сообщалось ранее, совокупный убыток французского нефтегазового концерна Total и голландско-британской Royal Dutch Shell за январь-июнь составил $26,48 млрд по сравнению с прибылью $14,77 млрд за тот же период годом ранее.