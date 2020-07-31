«Сейчас у кого-то в Дроздах ком в горле стоит в предвкушении 9-го» 4 31.07.2020, 17:24

2,722

Фото: AFP

Минчанин поделился впечатлениями от многотысячной акции на площади Бангалор.

Сейчас у кого-то в Дроздах совсем сердечко екает. Минчанин поделился впечатлениями от вчерашней многотысячной акции, пишет телеграм-канал «Баста!».

«Я ни разу в жизни не видел, чтобы вечно занятые беларусы, особенно минчане, сами собирались где-то, да ещё и в таких количествах! Но самое главное то, что люди пришли организованно, но сами! Сейчас у кого-то в Дроздах совсем сердечко екает и ком в горле стоит в предвкушении знаменательного 9-го! А ведь тогда в один день выйдем мы все и не уйдём, пока наша воля, народная не будет полностью исполнена».

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Баста» и создавайте историю свободной Беларуси.