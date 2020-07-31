В Британии ищут мясоедов, готовых стать веганами за деньги 4 31.07.2020, 17:25

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Любители мяса могут принять участие в «растительном» эксперименте.

Британский исследовательский центр Vegan Liftz ищет трех добровольцев-мясоедов, готовых поменять свои вкусовые пристрастия и месяц не употреблять мясные продукты. Вознаграждением за это будут две тысячи фунтов стерлингов, говорится на сайте организации, пишет «Корреспондент».

Специалистам нужны три мясоеда от 18 до 60 лет, готовых сесть на веганство с сентября. Добровольцы должны быть здоровы и регулярно употреблять мясо как минимум последний год.

Участников эксперимента ищут в десяти «городах-мясоедах» Великобритании: в Ньюкасле, Глазго, Бирмингеме, Ливерпуле, Ковентри, Лидсе, Портсмуте, Манчестере, Кардиффе и в Лондоне.

Добровольцы будут месяц вести дневник, куда должны записывать свои ощущения и делать фотографии до, во время и после эксперимента.

Цель исследования – выяснить, как изменится физическое и эмоциональное состояние вчерашних мясоедов, полностью перешедших на растительный рацион.