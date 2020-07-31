Брюссель поддержал свободную Беларусь 31.07.2020, 17:47

В столице Евросоюза прошла акция солидарности.

В столице Бельгии и Евросоюза Брюсселе пикетировали белорусское посольство. Протестующие требовали освобождения политических заключенных и проведения честных выборов в Беларуси, сообщает корреспондент Сharter97.org в Брюсселе.

Собравшиеся скандировали "Жыве Беларусь!", "Выпускай", "Свабоду палітвязням!"

У здания посольства развевались бело-красно-белые национальные флаги и звучали неофициальный гимн протестов "Разбуры турмы муры", а также "Развітанне з Радзімай".

Участники акции держали портреты политических заключенных и плакаты на белорусском и английских языках: "Верым! Можам, Пераможам!", "Мы такие же как вы. Мы хотим честных выборов" , "Остановите политические репрессии", "Уходи"

Одна из организаторов пикетировала с большим портретом кандидата в президенты Светланы Тихановской. Этим летом в Бельгии, как и в Беларуси, лидерами протеста выступают женщины.