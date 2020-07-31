Видеофакт: Как встречали Светлану Тихановскую в Молодечно

Видеофакт: Как встречали Светлану Тихановскую в Молодечно1
- 31.07.2020, 18:05
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«Таракану» такое и не снилось.
Объединенный штаб кандидата в президенты Светланы Тихановской провел митинг в Молодечно. Акция прошла на стадионе по улице Машерова.
Видео того, как встречали Тихановскую в Молодечно опубликовал телеграм-канал «Баста»:
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