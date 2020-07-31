Видеофакт: Как встречали Светлану Тихановскую в Молодечно 1 31.07.2020, 18:05

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«Таракану» такое и не снилось.

Объединенный штаб кандидата в президенты Светланы Тихановской провел митинг в Молодечно. Акция прошла на стадионе по улице Машерова.

Видео того, как встречали Тихановскую в Молодечно опубликовал телеграм-канал «Баста»:

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