Архиепископ Тадеуш Кондрусевич: Будущее зависит от нас, и сегодня мы его выбираем
- 31.07.2020, 18:14
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Глава Католической церкви в Беларуси выступил с обращением по случаю президентских выборов.
Обращение Председателя Конференции Католических Епископов Беларуси Митрополита Минского и Могилевского архиепископа Тадеуша Кондрусевича по случаю выборов президента Беларуси опубликовал сайт krynica.info:
«Мира и добра тебе, Беларусь!
Уважаемые соотечественники!
Я приветствую вас словами лозунга служения Святого Франциска Ассизского: «Мир и добро».
Каждый день мы приближаемся к выборам президента нашего государства. В этом году избирательная кампания проходит в сложной социально-политической ситуации.
Естественно, перед выборами возникает вопрос: за кого голосовать?
Согласно принципам социальной доктрины, Костел не отождествляет себя с какой-либо политической силой и в соответствии с белорусским законодательством не выполняет политических функций, но служит всем людям и поэтому не может выступать за того или иного кандидата.
В то же время, однако, Костел напоминает нам, что участие в выборах является проявлением ответственности и зрелости в построении будущего нашей страны.
Оно зависит от нас, и сегодня мы его выбираем. В этом случае выбор должен быть сделан не под влиянием эмоций, а быть плодом постоянного размышления в соответствии с совестью и надлежащим признанием, как говорит папа Франциск.
Для этого необходимо не только тщательно изучить программы кандидатов с политической, экономической и социальной точек зрения, но и принять во внимание их отношение к социальному учению Костела, общечеловеческим ценностям и моральным принципам.
Пандемия коронавируса, которая поразила нас, как гром с ясного неба, стала стимулом для лучшего понимания других «эпидемий», которых в нашем обществе много. Сегодня эпидемии можно сравнить с экономическим кризисом, социальной и политической нестабильностью, греховной жизнью и другими нездоровыми проявлениями. Все они взаимосвязаны, влияют друг на друга и, как следствие, влияют на все общество, что ведет к напряженности в нем.
Может ли наша голубоглазая Беларусь быть единой семьей, в которой все любят и уважают друг друга? Можем ли мы, сыновья и дочери одной Родины, можем видеть друг в друге наших братьев и сестер? Можем ли мы достичь такого желаемого единства и гармонии в нашем обществе?
Рецепт этого кроется в золотом этическом правиле религиозных и философских учений Запада и Востока, которое лежит в основе всех мировых религий: «Не делай другим того, чего не хочешь для себя, и относись к другим так, как ты хотел бы, чтобы относились к тебе». Это очевидный духовный стандарт и способ взаимодействия для мирного сосуществования разных мнений.
В решающий момент нашей истории и во имя счастливого и мирного будущего Беларуси избирательная кампания и сами выборы должны проводиться в духе взаимного уважения к оппонентам со свободной волей народа на общее благо нашего общества.
Пусть покровительница Беларуси, Богоматерь Будславская, попросит Бога о благодати взаимной любви и уважения к каждому человеку, так необходимому нашему народу, чтобы единство могло строиться в многообразии, как учит папа Иоанн Павел II».
С молитвой и благословением
Архиепископ Тадеуш Кондрусевич
Митрополит Минский и Могилевский
Председатель конференции католических епископов в Беларуси
Минск, 31 июля 2020 г.