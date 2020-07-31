Стало известно, где в Могилевской области пройдут пикеты в поддержку Тихановской
- 31.07.2020, 18:35
Подробное расписание на 1-2 августа.
- Друзья, приходите на пикеты с доверенными лицами кандидата в президенты Светланы Тихановской в своём городе, пишет телеграм-канал «Страна для жизни».
1 августа, суббота.
Славгород
12:00 - 13:30 - ул. Ленинская, кинотеатр "Родина".
Кричев
15:00 - 16:30 - стадион "СОЖ".
Горки
18:30 - 20:00 - ледовая арена государственного учебно- спортивного учреждения "Горецкая детско-юношеская спортивная школа".
2 августа, воскресенье
Могилев
🕑 18:00 - 20:00 - ул. Гагарина, 1 Ледовый Дворец.
Приходите ради себя. Ради своей семьи. Ради тех, кто сейчас сидит, чтобы вы вышли. И не забывайте о главном: приводите с собой друзей, родителей, бабушек и дедушек.