Светлана Тихановская провела митинг в Лиде (Видео, онлайн) 14 31.07.2020, 18:59

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Фото: nn.by

На акцию пришли несколько тысяч человек.

Объединенный штаб кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской провел митинг в Лиде. Напомним, это третий город, который сегодня посетил объединенный штаб. Ранее встречи прошли в Сморгони и Молодечно.

20:55 Митинг в Лиде подходит к завершению. Напомним, завтра объединенный штаб кандидата в президенты Светланы Тихановской продолжит тур по городам Беларуси. 1 августа пройдут митинги в Гродно (12:00 Коложский парк), Волковыск (15:30, площадка на автостанции на набережной), Cлоним (19:00, cтадион «Динамо»).

20:51 Люди включают фонарики на телефонах и махают ими в такт песне «Разбуры муры!»

20:50 «Только нам решать, как мы будем жить следующие 10, 15, 20 лет. Свой выбор мы сможем сделать 9 августа. Только вместе мы сила. Беларусь, вперед!» — заканчивает выступление Вероника Цепкало.

Фото: svaboda.org

20:41 «Золотые унитазы, «майбахи», резиденции, мы не потерпим такого отношения, достаточно унижения и хамства. Мы хотим перемен!», — люди поддерживают Веронику Цепкало и скандируют «Перемен!»

20:41 Также Вероника Цепкало обратила внимание на невероятную поддержку белорусской диаспоры, которая выходит по всему миру на акции солидарности.

20:39 Вероника Цепкало рассказала о ПВТ, основателем которого является ее муж. Она считает, что в свободной Беларуси люди смогут зарабатывать также, как и IT-шники.

20:34 Супруга и представительница штаба Валерия Цепкало Вероника Цепкало начала выступление со слов благодарности белорусам: «Я первый раз за 26 лет вижу, что мы все вместе. И вместе мы сила!»

Фото: svaboda.org

20:29 «Режим не способен справиться с протестом большинства», — говорит Мария Колесникова.

20:28 «Нам нужны мы сами и наше желание и упорство выходить, стоять, наблюдать, выражать, долбить, долбить и долбить эту власть!», - сказала Колесникова.

20:22 Мария Колесникова зачитывает письмо Виктора Бабарико из СИЗО КГБ.

20:20 «Белорусам хватит сил и терпения дойти до конца», — люди отвечают лозунгом «Любiм! Можам! Пераможам!»

Фото: nn.by

20:17 «Лида — прекрасный европейский город, в который хочется рвануть на выходные. Мы должны гордиться нашей историей, нашими замками, а не стыдится ледовых дворцов», — выступает Мария Колесникова.

Фото: nn.by

20:16 Начинает свое выступление представительница штаба Виктора Бабарико Мария Колесникова. «Пообещайте, что вернете наш бело-красно-белый флаг и герб «Погоня», — обратилась к ней лидчанка. Люди поддерживают ее просьбу аплодисментами!

20:13 «Наша страна для нас скоро станет лучшая. Только вместе мы сможем построить страну для жизни», — закончила свое выступление в Лиде Светлана Тихановская.

20:06 Светлана Тихановская призвала к силовикам, бюджетникам, госслужащим и призывала их встать на сторону народу, перестать бояться: «В этом году мы должны все изменить».

20:01 «Я гарантирую, что жизнь наших пенсионеров станет лучше, вы наш приоритет», — Светлана Тихановская обратилась к людям пенсионного возраста.

19:58 Светлана Тихановская рассказывает, что Сергей получает по 25 писем в день и старается ответить на каждое. «Поддерживайте политзаключенных, пишите им письма», — говорит кандидат в президенты Беларуси.

19:51 С минуты на минуту на акции появится кандидат в президенты Светлана Тихановская. Звучит песня «Разбуры муры».

19:49 На акции в Лиде есть представители польской диаспоры, национальные флаги Польши.

19:45 Помните фельдшера Павла Палейчика, который дал интервью Сергею Тихановскому о ситуации с медициной в городе и был уволен с работы? Cегодня он выступил на митинге Светланы Тихановской. Видео «Нашей Нiвы».

19:47 Лидчане говорят, что последний раз подобная по масштабности акция была в 1996 году.

Фото: nn.by

Фото: nn.by

Фото: nn.by

19:46 «Лида, около 2000 человек на встрече с Тихановской. И все еще прибывают», — пишет активист «Европейской Беларуси» Павел Юхневич, который находится на акции.

Фото: Павел Юхневич

19:43 Люди в местных чатах призывают присоединятся к акции.

19:39 На акции в Лиде большая растяжка в поддержку политзаключенных. Белорусы помнят своих героев.

Фото: svaboda.org

19:35 Местный журналист отмечает, что это знаковое для Лиды событие, столько людей на митингах в этом городе уже давно не было.

Фото: nn.by

Фото: nn.by

19:29 «Вставайте с диванов, давайте быть активными, выражайте своем мнение», — лидчанка обратилась к тем, кто не пришел на митинг.

Фото: nn.by

19:27 Лидчане поют «Тры чарапахi». Тем временем дождь закончился и людей стало значительно больше.

19:25 Выступали представители инициативы «Честные люди». Они рассказали, что голосовать досрочно нельзя, а свои голоса нужно защищать.

19:13 Атмосферно! Количество участников митинга приближается к тысяче.

19:09 Несколько сотен, несмотря на дождь. Люди очень хотят перемен и готовы выходить в любые погодные условия.

19:06 Много бело-красно-белых флагов. Есть даже флаг ВДВ!

Фото: svaboda.org

19:04 «Лукашенко место в психушке и тюрьме», — некоторые люди настроены очень критически к власти.

19:03 «500 рублей — это еще хорошая зарплата», — рассказал лидчанин о ситуации в городе.

19:01 «Хочу, чтобы моя родная Беларусь была свободной и европейской. Сколько можно терпеть эту диктатуру?» — рассказала одна из участниц встречи. Ее перебивает другой лидчанин: «Феодализм в центре Европы — позор и для белорусов, и для европейцев».

18:57 Несмотря на дождь, люди собираются. Уже несколько сотен человек на встрече.