Арестован координатор гражданской кампании «Европейская Беларусь» Евгений Афнагель 26 31.07.2020, 19:17

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фото: "Еврорадио"

В настоящий момент он находится в ЦИП на Окрестина.

Сегодня днем сотрудниками милиции был задержан один из лидеров белорусской оппозиции, координатор «Европейской Беларуси» Евгений Афнагель.

Как сообщила сайту Charter97.org его жена Екатерина, сотрудники центра изоляции правонарушителей (ЦИП) на улице Окрестина подтвердили, что политик отбывает административный арест в этом учреждении.

Супруга Евгения высказала предположение, что ее муж отбывает сутки, которые ему были присуждены еще ранее, за участие в пикете по сбору подписей возле Комаровского рынка в Минске.