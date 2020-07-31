Федынич: Право на забастовку декларируется Конституцией нашей страны 1 31.07.2020, 19:43

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Социально-экономическая турбулентность возвращает интерес белорусов к теме забастовок.

Социально-экономическая турбулентность, особенно на фоне президентской кампании, возвращает интерес общества к теме забастовок. Редакция praca-by.info обратилась за разъяснениями к советнику-консультанту профсоюза РЭП Геннадию Федыничу и исполнительному директору профсоюза, правозащитнику Василию Завадскому.

- Как белорусское законодательство регулирует проведение забастовки?

Геннадий Федынич: Право на забастовку декларируется Конституцией нашей страны, подробнее об этом расскажет Василий Завадский. А основным документом отечественного законодательства, регулирующим проведение забастовок, является Трудовой кодекс Республики Беларусь (ТК). Пункт 2 статьи 11 ТК вслед за Конституцией Беларуси гласит, что работники имеют право на защиту экономических и социальных прав и интересов, включая право на объединение в профессиональные союзы, заключение коллективных договоров, соглашений и право на забастовку.

Более детально право на забастовку регулирует целый блок статей ТК: с 388-й по 399-ю.

Статья 388 ТК дает определение самого понятия забастовки: это временный добровольный отказ работников от выполнения трудовых обязанностей (полностью или частично) в целях разрешения коллективного трудового спора. Решение о проведении забастовки должно быть принято на собрании или конференции тайным голосованием (ст.389). В соответствии с требованиями ст. 390 ТК «представительный орган работников обязан в письменной форме уведомить нанимателя о решении провести забастовку не позднее двух недель до ее начала».

Принуждение к участию в забастовке либо отказу от участия в ней запрещается (ст. 391). Отложить проведение забастовки или приостановить ее может только президент страны в случаях «создания реальной угрозы национальной безопасности, общественному порядку, здоровью населения, правам и свободам других лиц, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством» (ст. 393).

Может ли быть привлечен к ответственности участник забастовки? Да, может, однако статьей 397 ТК указывается, что необходимым условием привлечения участника забастовки к дисциплинарной и иной ответственности, предусмотренной законодательство, является факт признания забастовки незаконной.

Таким образом, пока нет решения суда о незаконности забастовки, привлечь ее участника к ответственности нельзя.

Предусматривает ТК также и ответственность за принуждение к участию в забастовке либо к отказу от участия в ней. В случае применения насилия или угрозы применения насилия в целях принуждения к отказу от участия в забастовке или к участию в ней статья 399 ТК предупреждает об уголовной ответственности. Заглянув в Уголовный кодекс страны, увидим, что в соответствии со статьей 200 УК «принуждение к участию в забастовке либо к отказу от участия в законной забастовке, совершенное с применением насилия или с угрозой его применения наказывается штрафом, или лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, или арестом, или ограничением свободы на срок до трех лет».

Национальное законодательство предусматривает и право профсоюзов на организацию и проведение забастовок – об этом говорит статья 22 Закона «О профессиональных союзах»: «Профсоюзы имеют право на организацию и проведение забастовок в соответствии с законодательством Республики Беларусь». При этом указанный Закон запрещает выдвижение политических требований при проведении забастовок по инициативе профсоюзов. Правда, на практике трудно, а то и невозможно разделить, где заканчиваются экономические или социально-экономические требования, и где начинаются политические. Например, если политика правительства страны приводит к коллективным трудовым спорам, то как определить – является требование об отставке правительства экономическим или политическим?

- Как регулируется право на забастовку международным правом? И чем отличается международное законодательство от белорусского?

Василий Завадский: Возможно, в некотором смысле этот факт парадоксален, но Беларусь в данном контексте выглядит достаточно прогрессивной страной: в нашей Конституции прямо прописано право на забастовку. Часть 3-я статьи 41 Основного Закона Беларуси гласит: «Граждане имеют право на защиту своих экономических и социальных интересов, включая право на объединение в профессиональные союзы, заключение коллективных договоров (соглашений) и право на забастовку».

Право на забастовку прописано в конституциях многих стран, однако, например, в конституциях Германии, Швеции, Японии прямо оно не закреплено. Правда, исследователи отмечают, что такое право выводится логическим путем из иных конституционных положений – о праве на создание организаций, на коллективные трудовые споры (переговоры) и прочие коллективные действия. А вот конституции Австрии, Бельгии, Дании, Ирландии, Люксембурга, Нидерландов, Финляндии не только не имеют прямых указаний на право на забастовку, но даже и не подразумевают его. Это же касается и постсоветских Туркменистана, Узбекистана, Таджикистана, а также и Латвии (см. публикацию Бучик О.В. «Право на забастовку в условиях рыночной экономики»).

Поскольку Конституция Беларуси (часть 1-я статьи 8) «…признает приоритет общепризнанных принципов международного права и обеспечивает соответствие им законодательства», необходимо рассмотреть и международные договоры, которые регулируют право на забастовку и при этом обязательны для исполнения нашей страны, так как ратифицированы в установленном порядке.

Так, например, подпункт d пункта 1 статьи 8 Международного Пакта об экономических, социальных и культурных правах (ратифицирован Беларусью еще в 1973 году) обязывает участвующие государства обеспечить право на забастовку при условии его осуществления в соответствии с законами каждой страны.

Конвенция № 87 Международной организации труда «О свободе ассоциации и защите права на организацию» (ратифицирована нашей страной в 1956 году) хоть и не имеет прямого указания на право на забастовку, предписывает, что «…организации трудящихся и работодателей имеют право самостоятельно организовывать свою деятельность и формулировать свою программу действий».

- В каких случаях законодательство разрешает проведение забастовки?

Геннадий Федынич: Граждане Республики Беларусь имеют право на забастовку как способ разрешения коллективного трудового спора. Согласно статье 377 ТК, «коллективный трудовой спор – неурегулированные разногласия сторон коллективных трудовых отношений по поводу установления, изменения социально-экономических условий труда и быта работников, заключения, изменения, дополнения, исполнения либо прекращения коллективных договоров, соглашений».

Следовательно, если, например, трудовой коллектив какого-либо предприятия (организации) по причине неразрешения коллективного трудового спора намерен провести забастовку, необходимо не позднее, чем за две недели до определенной даты провести собрание либо конференцию работников. Чтобы собрание было легитимным для принятия решения о забастовке, в нем должно принять участие не менее половины работников, в конференции – не менее двух третей делегатов. Решение считается принятым, если за него проголосовало не менее двух третей присутствующих работников (делегатов конференции).

Если работники отказываются от работы не в целях разрешения коллективного трудового спора, а по любым другим причинам, такие действия не могут быть расценены как забастовка. Формально отсутствие работника на рабочем месте более трех часов может быть признано прогулом и стать причиной увольнения за это, однако сложно себе представить подобные последствия, если от работы отказывается большинство работников предприятия (организации).

- Право на забастовку гарантирует Конституция. Но Конституция и белорусская реальность – две разные субстанции. Возможно перенести «забастовочную теорию» в практическую плоскость?

Геннадий Федынич: Реализовать право на забастовку, выполнив все предусмотренные ТК условия, очень сложно. Возьмем для примера требование о проведении собрания или конференции. Вы можете себе представить, чтобы наниматель предоставил помещение для собрания, на котором будет рассматриваться вопрос об объявлении забастовки, да еще разрешил провести его в нерабочее время?

Кроме того, наше законодательство, образно говоря, лукавит, когда предписывает такую сложную подготовку забастовок. Жизнь гораздо многообразнее, и нередко бывает, что события приводят к забастовкам спонтанным! То, что наш закон умалчивает о спонтанных забастовках, отнюдь не значит, что их не бывает.

Но даже жесткая зарегулированность забастовок белорусскими законами совсем не значит, что в нашей стране они невозможны. Забастовка – это всегда борьба! По-другому не бывает. И нужно иметь в виду, что наше законодательство, по сути, рассматривает забастовки только как инструмент экономического давления. Однако нам хорошо известно, что забастовки могут быть экономические, однако очень часто бывают забастовки политические. Важно не забывать еще, что могут быть забастовки солидарности, и такие действия, я бы сказал, – вершина рабочей сознательности, рабочего достоинства.

На самом деле, наша реальная сила – в солидарности! При организации и проведении забастовок главным должен быть лозунг “Один за всех и все за одного”, причем не в качестве традиционного призыва, а как система практических действий.

Это не теория – мы просто вынуждены обязаны научиться быть вместе.

В этом смысл борьбы за свои права, за перемены!