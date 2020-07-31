Apple стала самой дорогой компанией мира 3 31.07.2020, 19:52

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Рыночная капитализация Apple составила $1,786 триллион.

Капитализация Apple достигла рекордных $1,786 трлн на фоне публикации успешного отчета за второй квартал 2020 года, пишет «Униан».

На торгах 31 июля акции Apple выросли на 7,1% до рекордных $412, что на короткое время сделало производителя iPhone самой дорогой компанией в мире.

Рыночная капитализация Apple составила $1,786 трлн. Таким образом, американский техногигант обогнал Saudi Aramco, капитализация которой составила $1,76 трлн.

Позже в ходе торгов стоимость акций Apple скорректировалась до $410,68, а рыночная капитализация снизилась до $1,645 трлн.

Стоимость акций Apple растет на фоне публикации компанией успешного отчета за второй квартал 2020 года.