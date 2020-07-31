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The Economist: Выборы в Беларуси станут концом для Лукашенко

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  • 31.07.2020, 20:02
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The Economist: Выборы в Беларуси станут концом для Лукашенко
иллюстрационное Фото: «Наша Ніва»

До выборов осталось девять дней.

Лукашенко ждет один из самых сложных моментов за всю «карьеру» - ему снова придется столкнуться с новыми президентскими выборами, пишет журнал The Economist (перевод — zn.ua).

Беларусь не проводила прозрачных и честных выборов с 1994 года, когда Лукашенко стал «президентом». Недоверие к белорусскому диктатору обострилось после его халатного отношения к пандемии коронавируса, которую он называл «психозом» и предлагал лечение с помощью нескольких рюмок водки и катания на тракторе.

Но на самом деле, все гораздо сложнее. После почти десятилетия экономической стагнации и отсутствия проблеска изменений в стране, версия «стабильности» Лукашенко уже не имеет популярности. Противники режима возлагают надежду на бывшую учительницу Светлану Тихановскую. Она зарегистрировалась как кандидат в президенты, таким образом поддерживая своего мужа, которому запретили баллотироваться. Ее муж является популярным видеоблогером-оппозиционером.

Если она победит, то обещает проведение новых, но по-настоящему свободных, выборов в течение шести месяцев. По всей Беларуси митинги в ее поддержку собирают огромные толпы людей.

Сфальсифицированные выборы десять лет назад стали причиной многих арестов и санкций со стороны Запада. На этот раз недовольство населения гораздо серьезнее, а возможности схитрить почти нет.

Запад должен прибегать ко всем возможным средствам, чтобы помочь белорусам. Беларусь ждут мирные перемены.


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