В Хабаровске 21 день подряд не стихают протестные акции 1 31.07.2020, 20:14

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Фото: mbk-news

По центру города прошло массовое шествие.

В Хабаровске в пятницу, 31 августа, прошло стихийное шествие в поддержку арестованного экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала и против назначения на его пост Михаила Дегтярева. Как передал корреспондент DW c места событий, в мероприятии приняли участие до 200 человек. Протесты продолжаются в крае уже 21-й день подряд.

Акция по традиции началась на площади Ленина, где находятся здания правительства региона, после чего собравшиеся прошли по центральным улицам, скандируя: "Хабаровск, выходи!", "Свободу!", "Россия, просыпайся".

Некоторые из участников шествия захватили с собой плакаты с надписями: "Фургал - не убийца", "Честный суд в Хабаровске", "Мы не верим Москве".

Вдоль всего маршрута идущих сопровождала машина дорожно-патрульной службы. Полицейские предупреждали демонстрантов, что они нарушают правила дорожного движения, и просили покинуть проезжую часть.

Массовые акции протеста в Хабаровске из-за ареста Фургала

Масштабные стихийные митинги и шествия ежедневно проходят в Хабаровске, начиная с 11 июля. Люди недовольны арестом и отстранением от должности избранного главы региона Сергея Фургала, которого подозревают в организации убийств 15-летней давности. Недовольство ряда местных жителей вызывает и назначение президентом РФ Владимиром Путиным врио главы региона депутата Госдумы от ЛДПР Михаила Дегтярева. Он неделю отказывался встречаться с протестующими, что не помешало политику заявить, что к организации митингов причастны иностранные граждане, специально приехавшие в Хабаровск, чтобы "раскачать ситуацию в регионе".