закрыть
31 июля 2020, пятница, 21:37
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

В Хабаровске 21 день подряд не стихают протестные акции

1
  • 31.07.2020, 20:14
  • 2,442
В Хабаровске 21 день подряд не стихают протестные акции
Фото: mbk-news

По центру города прошло массовое шествие.

В Хабаровске в пятницу, 31 августа, прошло стихийное шествие в поддержку арестованного экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала и против назначения на его пост Михаила Дегтярева. Как передал корреспондент DW c места событий, в мероприятии приняли участие до 200 человек. Протесты продолжаются в крае уже 21-й день подряд.

Акция по традиции началась на площади Ленина, где находятся здания правительства региона, после чего собравшиеся прошли по центральным улицам, скандируя: "Хабаровск, выходи!", "Свободу!", "Россия, просыпайся".

Некоторые из участников шествия захватили с собой плакаты с надписями: "Фургал - не убийца", "Честный суд в Хабаровске", "Мы не верим Москве".

Вдоль всего маршрута идущих сопровождала машина дорожно-патрульной службы. Полицейские предупреждали демонстрантов, что они нарушают правила дорожного движения, и просили покинуть проезжую часть.

Массовые акции протеста в Хабаровске из-за ареста Фургала

Масштабные стихийные митинги и шествия ежедневно проходят в Хабаровске, начиная с 11 июля. Люди недовольны арестом и отстранением от должности избранного главы региона Сергея Фургала, которого подозревают в организации убийств 15-летней давности. Недовольство ряда местных жителей вызывает и назначение президентом РФ Владимиром Путиным врио главы региона депутата Госдумы от ЛДПР Михаила Дегтярева. Он неделю отказывался встречаться с протестующими, что не помешало политику заявить, что к организации митингов причастны иностранные граждане, специально приехавшие в Хабаровск, чтобы "раскачать ситуацию в регионе".


популярное за неделю

Мнение

Для кого Лукашенко устроил спектакль с ЧВК под Минском?
Для кого Лукашенко устроил спектакль с ЧВК под Минском? Ирина Халип
Группа «Альфа» должна немедленно арестовать Лукашенко
Группа «Альфа» должна немедленно арестовать Лукашенко Дмитрий Бондаренко
План победы
План победы Андрей Санников
Беларусь выбирает Плошчу
Беларусь выбирает Плошчу Владимир Халип